Как выбрать мясо для шашлыка

«На стихийных рынках или в придорожных магазинчиках продавцы иногда пытаются сбыть не совсем качественный товар. Не особо свежее мясо маринуют, добавляют уксус, и под маринадом такое мясо в ажиотаже покупают», – передает слова Соломатиной «Вечерняя Москва».

Эксперт рекомендует мариновать шашлык самостоятельно. В качестве маринада Соломатина предлагает кислые фрукты, такие как киви, ананас или ягоды либо газированную воду. Помимо этого, можно мариновать шашлык с большим количеством лука.

Диетолог также рекомендует обратить внимание на процесс жарки шашлыка. Для качественного пропекания она советует нарезать мясо небольшими кусками, при этом при приготовлении они не должны покрыться обугленной корочкой. Такая корочка содержит канцерогены, а потому в случае появления ее следует срезать.