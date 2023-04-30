Если хочется похудеть без вреда для организма, в каждом приеме пищи должны быть белок и растительная клетчатка. Фрукты и сладкие овощи стоит есть только в первой половине дня, но не натощак. Об этом в своем телеграм-канале написала эндокринолог Зухра Павлова.

Как объяснила эксперт, вечером в организме человека инсулин наиболее активен, и любые сладкие продукты в это время заметно увеличат его уровень, усилив жирообразование. Именно поэтому все сладкое, включая фрукты, нужно есть только в первой половине дня.

Утверждения о том, что фрукты можно есть отдельно от других продуктов, по словам Павловой, "абсолютно антинаучны". А если есть их натощак, в крови резко поднимается сахар и активно начинает синтезироваться инсулин. Выработанная энергия будет расходоваться на формирование жировой ткани. При этом большое количество фруктозы в крови заставляет человека хотеть есть через час-два после приема пищи, а не через нормальные и желательные при похудении три часа.