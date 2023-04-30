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Специалист посоветовал жарить шашлык из баранины и свинины на березовых и липовых дровах

Специалист онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру Максим Соколов объяснил, какие дрова подходят для жарки того или иного мяса. По его словам, для разных видов шашлыка рекомендуется брать угли разных пород деревьев. Так, для шашлыка из птицы подойдут любые косточковые, а для баранины и свинины - вишня, береза и липа. Об этом сообщает RT.

Специалист посоветовал жарить шашлык на березовых и липовых дровах
© Вести Подмосковья

Также липа подойдет к жарке шашлыка из говядины. Можно использовать березу и косточковые породы.

“Уголь из фруктовых деревьев советуют брать для приготовления рыбы, субпродуктов и дичи. Фанаты барбекю выбирают натуральное дерево, так как после сгорания оно прекрасно сохраняет жар”, — подчеркнул Соколов.

Вместо дров часто покупают готовый уголь. Специалист не сомневается в его удобстве и длительном горении, однако иногда дело портит специфический запах и много сажи. Для жарки мяса подойдут и древесные брикеты, которые тлеют дольше углей, но и стоят дороже. Не стоит брать на пикник строительную древесину и специальные дрова для камина, потому что они зачастую обработаны разными веществами. Если эти вещества попадут в пищу, то может быть нанесен вред здоровью.

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