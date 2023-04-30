Чем полезен для здоровья апельсиновый сок и как он может навредить

В апельсиновом соке содержится большое количество полезных для организма человека веществ. И это не только витамин С.

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Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, когда вы пьёте чашку натурального апельсинового сока без мякоти, вы получаете: 110 килокалорий, 26 г углеводов, 23 г сахара, 2 г белка, 72 г витамина С (это 120% суточной нормы), 0,12 мг витамина B6 (6% дневной нормы), 14,4 мг кальция (2% дневной нормы).

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Но не все разновидности апельсинового сока одинаковы. Например, некоторые магазинные соки могут содержать много добавленного сахара.

Вот какие у апельсинового сока преимущества и недостатки.

Снижение риска инсульта. Исследования показывают, что благодаря употреблению апельсинового сока вероятность возникновения ишемического инсульта снижается на 22% у мужчин и на 19% у женщин.

Защита от камней в почках. В научной работе, опубликованной в Клиническом журнале Американского общества нефрологов, говорится, что кофе, чай, вино, пиво, апельсиновый сок связаны с более низким риском образования камней в почках.

Уменьшение воспаления. Это доказывает исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания.

Контроль веса. Ряд исследований показывает, что те, кто регулярно пьёт апельсиновый сок, меньше предрасположены к ожирению, чем люди, которые не пьют этот сок вообще.

Увеличение веса. Дело в том, что в состав соков некоторых марок входит много углеводов и добавленного сахара. Соответственно, это может стать проблемой для тех, кто пытается похудеть.

Удовлетворение ежедневной потребности в фруктах. Специалисты советуют в день пить 1,5-2 чашек-эквивалентов фруктов и 2-3 чашек-эквивалентов овощей.

Снижение уровня холестерина. Это тоже доказывают различные научные исследования.

Укрепление иммунитета. В исследовании 2021 года, опубликованном в Frontiers in Immunology, говорится, что при регулярном употреблении апельсинового сока можно эффективно уменьшить воспаление.

Снижение кровяного давления. В ходе одного исследования выяснилось, что апельсиновый сок приводит к снижению систолического артериального давления и пульсового давления.