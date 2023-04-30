5 сладостей и десертов, которые не вредят зубам и не портят улыбку

Рассказываем, какие продукты не вызывают кариес.

© Чемпионат.com

Правда ли, что сладкое портит зубы, а десерты без сахара — нет?

Видео дня

Сперва разберёмся, почему образуется кариес. Всё дело в бактериях, которые заселяют полость рта. Одни из них почти никак не влияют на развитие кариеса, другие, наоборот, ассоциированы с его развитием. Это прежде всего микроорганизмы Streptococcus mutans, но свой вклад вносят и другие микробы.

Большинство сладких продуктов содержат сахарозу — она состоит из остатков глюкозы и фруктозы. Бактерии питаются этими веществами, в процессе переваривания которых образуется кислота. Её необходимо нейтрализовать, для чего из зубной эмали вымывается кальций.

Чем больше кислоты, тем больше кальция требуется. Поверхностный слой эмали в этом случае слабеет. В результате зубы становятся более уязвимыми перед действием бактерий.

Но это происходит далеко не всегда. В редких случаях встречается кариесорезистентность, в основе которой лежат два основных механизма.

У одних в ротовой полости мало стрептококков и других бактерий, провоцирующих кариес, а потому при переваривании сахара образуется достаточно мало кислоты. У других людей зубная эмаль настолько плотная, что даже значительные потери кальция не снижают её прочность.

Какие сладости особенно опасны для зубов?

Точно не нужно записывать в список вредных продуктов все существующие в мире сладости. Но, конечно, есть достаточно опасные для зубов десерты, от которых стоит отказаться. В основном это те, которые прилипают к зубам, создавая таким образом на их поверхности субстрат, привлекающий бактерий.

Среди них: ирис, карамель, леденцы. Таких конфет лучше избегать, а если всё же этого сделать не удалось, то как минимум стоит прополоскать рот после того, как вы их съедите, а лучше – полноценно почистить зубы щёткой с пастой.

Как правильно ухаживать за полостью рта, узнаете здесь.

От этой простой, но важной гигиенической процедуры зависит здоровье ротовой полости в целом. Чистить зубы нужно утром после завтрака и вечером перед сном. Таким образом вы удалите с поверхности остатки сахара, которые там остаются после приёмов пищи в течение дня.

Лучше не есть сладкое вечером. Это не только благотворно скажется на фигуре, но и снизит риск развития кариеса.

Если вы недостаточно качественно почистите зубы, то ночью анаэробные бактерии, обитающие в полости рта и не нуждающиеся в кислороде, станут особенно активно поглощать остатки пищи и выделять кислоту.

Есть ли десерты, которые не вредят зубам?

Полный запрет на сладкое довольно тяжело выдержать. Наш организм устроен таким образом, что, как только мы решим отказаться от десертов, мозг сразу же будет «настаивать» на тортиках и пирожных.

Именно поэтому я не рекомендую выбирать стратегию абсолютного запрета, лучше ввести в свой рацион более безопасные для здоровья зубов сладости.

Среди них:

По ссылке рассказали, что категорически нельзя делать, если хотите сохранить здоровье зубов.