Турецкие врачи объяснили, сколько нужно съесть сыра для укрепления иммунитета
Сыр относится к числу полезных для здоровья продуктов, способствующих укреплению иммунитета. Об этом сообщает издание Turkiye со ссылкой на заявление турецких врачей. Они рассказали, какими свойствами обладает этот продукт.
Медицинские специалисты утверждают, что в состав сыра входит большое количество полезных веществ, в частности витамины группы A, D и B. Также он содержит в себе кальций и цинк. Все это делает сыр полезным не только для иммунитета, но и для костей, мышц, сердечно-сосудистой системы и кишечника.
Врачи рекомендует добавить в рацион питания сыр фета. По их словам, для укрепления иммунной системы необходимо есть 28 граммов этого продукта ежедневно.