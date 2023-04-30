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Турецкие врачи объяснили, сколько нужно съесть сыра для укрепления иммунитета

Сыр относится к числу полезных для здоровья продуктов, способствующих укреплению иммунитета. Об этом сообщает издание Turkiye со ссылкой на заявление турецких врачей. Они рассказали, какими свойствами обладает этот продукт.

Турецкие врачи объяснили, сколько нужно съесть сыра для укрепления иммунитета
© Слово и Дело

Медицинские специалисты утверждают, что в состав сыра входит большое количество полезных веществ, в частности витамины группы A, D и B. Также он содержит в себе кальций и цинк. Все это делает сыр полезным не только для иммунитета, но и для костей, мышц, сердечно-сосудистой системы и кишечника.

Врачи рекомендует добавить в рацион питания сыр фета. По их словам, для укрепления иммунной системы необходимо есть 28 граммов этого продукта ежедневно.

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