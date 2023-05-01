Диетолог Мансурова: для пикника важно покупать свежее мясо

Майские праздники — время, когда россияне традиционно отправляются на шашлыки. Но бывает так, что организм не справляется с нагрузкой. Из-за чрезмерного употребления алкоголя или плохого мяса.

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Врач-диетолог Ирина Мансурова рассказала, как не отравиться и что делать, если это всё же произошло. Отравление алкоголем Длинные выходные могут подтолкнуть многих россиян на алкогольные «подвиги», последствия которых — отравление спиртными напитками или дешёвыми суррогатами.

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Рецепт как обезопасить себя прост: нужно сократить употребление горячительных напитков, больше налегать на воду, минералку, морс или лимонад. В беседе с Life.ru Мансурова посоветовала на каждый глоток алкоголя выпивать два глотка воды. И не пить алкоголь на голодный желудок.

Мясо для шашлыка

Нужно ответственно подходить к выбору продуктов для приготовления шашлыка. Мясо лучше покупать свежим и потом уже самостоятельно мариновать его. Нужно также не забывать тщательно прожаривать мясные продукты, потому что в сыром состоянии в них активно распространяются бактерии. Врач даже предложила предварительно отварить мясо почти до готовности в маринаде, а потом над углями только подрумянить. Это также сократит время приготовления и сэкономит угли.

Вред майонеза

Диетолог рекомендовала отказаться от майонеза и сдобренных им блюд. Также она посоветовала перед походом на пикник запастись антибактериальными средствами и одноразовой посудой.

Если отравился

Если уберечься от отравления не удалось, организму потребуется минимум неделя для полного восстановления. Щадящую диету нужно будет соблюдать до семи — десяти дней. В список разрешённых продуктов медик включила воду, сухари, галетное печенье, нежирный куриный бульон, отварные мясо или рыбу (можно на пару), печёные яблоки, паровой омлет и варёные яйца. Ещё в этот период лучше всего питаться небольшими порциями до 200 г. В день еду стоит принимать шестью-семью приёмами. Предпочтение следует отдавать пюреобразной пище.