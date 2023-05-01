Диетолог Мансурова: для пикника важно покупать свежее мясо
Майские праздники — время, когда россияне традиционно отправляются на шашлыки. Но бывает так, что организм не справляется с нагрузкой. Из-за чрезмерного употребления алкоголя или плохого мяса.
Врач-диетолог Ирина Мансурова рассказала, как не отравиться и что делать, если это всё же произошло. Отравление алкоголем Длинные выходные могут подтолкнуть многих россиян на алкогольные «подвиги», последствия которых — отравление спиртными напитками или дешёвыми суррогатами.
Рецепт как обезопасить себя прост: нужно сократить употребление горячительных напитков, больше налегать на воду, минералку, морс или лимонад. В беседе с Life.ru Мансурова посоветовала на каждый глоток алкоголя выпивать два глотка воды. И не пить алкоголь на голодный желудок.
Мясо для шашлыка
Нужно ответственно подходить к выбору продуктов для приготовления шашлыка. Мясо лучше покупать свежим и потом уже самостоятельно мариновать его. Нужно также не забывать тщательно прожаривать мясные продукты, потому что в сыром состоянии в них активно распространяются бактерии. Врач даже предложила предварительно отварить мясо почти до готовности в маринаде, а потом над углями только подрумянить. Это также сократит время приготовления и сэкономит угли.
Вред майонеза
Диетолог рекомендовала отказаться от майонеза и сдобренных им блюд. Также она посоветовала перед походом на пикник запастись антибактериальными средствами и одноразовой посудой.
Если отравился
Если уберечься от отравления не удалось, организму потребуется минимум неделя для полного восстановления. Щадящую диету нужно будет соблюдать до семи — десяти дней. В список разрешённых продуктов медик включила воду, сухари, галетное печенье, нежирный куриный бульон, отварные мясо или рыбу (можно на пару), печёные яблоки, паровой омлет и варёные яйца. Ещё в этот период лучше всего питаться небольшими порциями до 200 г. В день еду стоит принимать шестью-семью приёмами. Предпочтение следует отдавать пюреобразной пище.
При отравлении нельзя употреблять жирную, жареную, пересолённую пищу, фастфуд, различные копчёности, грибы, соления, шоколад, кофе, кислые продукты и алкоголь. Молоко и молочные каши можно будет есть через 2 недели. Кисломолочные продукты можно употреблять раньше, но если они без искусственных добавок. Если признаки отравления сопровождаются непрекращающиеся рвотой, температурой, сыпью на теле, нужна помощь врача. Ранее россиянам посоветовали не жарить шашлыки возле торфяников, у полей, рядом с лесами и на территориях у домов, чтобы избежать пожара. Курить рядом с мангалом тоже нежелательно.