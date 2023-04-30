Каким людям нельзя есть клюкву

В клюкве содержится очень много антиоксидантов и витаминов. И эту ягоду с давних пор ценят за лечебные свойства. Тем не менее подходит она не всем.

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Несмотря на то что клюква, по словам экспертов, - это суперпродукт, употреблять её нужно в умеренных количествах.

Врачи говорят, что нельзя есть клюкву людям, у которых гастрит с повышенной кислотностью, любые болезни печени, частая изжога.

Проблема в том, что кислоты, которые входят в состав клюквы, могут раздражать слизистую желудка и двенадцатиперстной кишки. Это может навредить организму в целом.

Также не рекомендуется есть клюкву людям с ослабленной зубной эмалью, ведь клюква может её разрушить.