Роспотребнадзор назвал самые полезные овощи, фрукты и ягоды

В магазине или на рынке важно не только закупиться по выгодной цене, но и правильно выбирать продукты, чтобы потом не столкнуться с последствиями для здоровья.

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Эксперты ведомства назвали самые важные критерии, на которые надо обратить внимание при покупке фруктов и овощей.

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Где покупать овощи и фрукты?

В первую очередь не покупайте продукты с рук: в переходах, на трассах, в несанкционированных точках. Нужно приобретать фрукты и овощи только там, где соблюдаются условия их хранения: хорошая вентиляция, холодильная камера для скоропортящихся продуктов, отдельные лотки. Это в основном оборудованные рынки, супермаркеты. Но и там следует быть внимательным, чтобы не купить подгнившие плоды.

«Не пробуйте овощи и фрукты на рынке, даже если вам предлагают их сначала ополоснуть: чтобы смыть микроорганизмы с поверхности, фрукты и овощи нужно тщательно промыть. Особенно это касается сухофруктов — перед употреблением их требуется не только мыть, но и вымачивать в чистой воде», — предупредили в ведомстве.

Признаки некачественных овощей, фруктов, ягод

Для начала присмотритесь: качество овощей точно низкое, если на поверхности видны плесень, пятна гнили, повреждения насекомыми, вкрапления пыли, песка, земли, следы химической обработки, прилипшие части упаковки.

Также обратите внимание на механические повреждения: надрезы, трещины, вмятины. Обычно об опасности плода может говорить нехарактерная упругость или мягкость, чрезмерная рыхлость, неестественная окраска.

Также признаком некачественного продукта считается разжиженная, вытекающая из трещин на кожице мякоть с признаками загнивания.

Нельзя покупать фрукты, повреждённые личинками насекомых. Даже если продавец пытается вас убедить, что это «признак натурального продукта».

Откажитесь от продуктов, которые явно потеряли запах и вкус. Но и в то же время сильный и нехарактерный вкус или запах могут говорить об опасности. А всё дело в том, что инородный запах обычно достаётся от других продуктов или упаковки при неправильном хранении, а также может появиться из-за болезни растения, повреждения насекомыми или обработки химией.

А ещё должен насторожить необычный цвет. Чёрные пятна говорят о грибке. Тёмно-оливковые пятна с сероватым оттенком, например, на кожице яблок — это след заражения паршой (грибковая болезнь растений).

Какие овощи, фрукты, ягоды и зелень покупать нельзя:

картофель с зелёными пятнами (это яд солонин); морковь с жёлтыми и зелёными вкраплениями;

яблоки со скользкой и липкой кожурой. Возможно, их обработали вредным пищевым консервантом дифенилом;

помятые, раздавленные, недозрелые или перезрелые арбузы и дыни;

подмороженные, морщинистые или жёлтые огурцы с грубыми кожистыми семенами;

томаты, повреждённые сельскохозяйственными вредителями, с прилипшей землёй;

ягоды с механическими повреждениями, чрезмерно влажные либо сухие, на ощупь пухлые и упругие одновременно;

увядшие или огрубевшие салат, шпинат, щавель.

А вообще самые полезные овощи, фрукты и ягоды — это местные и сезонные. Чем меньше времени пройдёт между сбором урожая и попаданием продуктов на стол, тем больше полезных веществ в них сохранится.

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