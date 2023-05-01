Три продукта для здоровья женского сердца после 40 лет

На здоровье сердца влияет множество факторов, включая уровень активности и качество сна, но правильное питание — главное условие, на которое стоит обратить внимание.

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Забота о сердце становится приоритетной по мере старения организма. Кроме отказа от блюд с высоким содержанием сахара, соли, полуфабрикатов, полезно включить в рацион еду, богатую питательными веществами. Диетолог Дина Мустабашич назвала лучшие продукты для поддержания здоровья сердца после 40 лет, пишет издание She Finds.

Жирная рыба

Жирная рыба — это полезный для сердца белок, а также источник омега-3 жирных кислот. К этой категории относятся лосось, сардины, тунец, сельдь, макрель и анчоусы.

— Рекомендуется употреблять жирную рыбу два раза в неделю, так как она снижает уровень воспаления и триглицеридов, а также риск аритмии и атеросклероза, — пояснила диетолог.

Триглицериды — простые жиры, из-за которых развиваются болезни сердца. Аритмия — это нерегулярное сердцебиение, а атеросклероз — болезнь артерий, вызываемая образованием бляшек.

Ягоды

Ягоды богаты антиоксидантами, которые могут защитить организм от свободных радикалов и сдержать воспаление (один из основных факторов риска возникновения целого ряда недугов, включая болезни сердца).

— Черника, ежевика, клубника и малина считаются одними из самых полезных ягод благодаря высокому содержанию антиоксидантов, — отметила Мустабашич.

По ее словам, антиоксиданты, что содержатся в этих продуктах, могут защитить от окислительного стресса и воспаления, которые приводят к развитию проблем с сердцем.

Орехи и семечки

Хорошим решением будет добавить к ягодам семечки и орехи: сытная закуска богата полезными жирами.

— Орехи и семена содержат омега-3 жирные кислоты, которые могут снизить уровень плохого холестерина. Они также — источники клетчатки, белка, витаминов и минералов, — рассказала врач.