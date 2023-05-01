Как пристроить два банана? Приготовить ароматный кекс!
Если у вас осталось несколько бананов, но никто в семье не хочет их есть, не спешите их выбрасывать.
В этом невероятно нежном кексе бананы будут гарантированно съедены, а у вас точно попросят добавку.
Ингредиенты:
- 2 банана
- 150 г сахара
- 150 мл молока
- 130 г сливочного масла
- 3 больших яйца
- 150 г муки
- 7 г разрыхлителя
- 70 г грецких орехов
Процесс приготовления:
Орехи обжарить на сухой сковородке, остудить и мелко порубить.
50 г сахара растопить на сковороде с толстым дном до полного растворения сахара и карамельного цвета. Добавить нарезанные бананы, перемешать. Влить горячее молоко и готовить до растворения карамели. Остудить.
Духовку разогреть до 180С.
Масло (достать за 30 минут из холодильника) взбить с сахаром. Добавить по одному яйца, каждый раз хорошо взбивая. Добавить остывшую карамельно-банановую смесь и продолжать взбивать.
Всыпать просеянную муку, разрыхлитель и орехи. Взбить на низкой скорости миксера .
Выложить тесто в смазанную маслом и посыпанную мукой форму и выпекать 40-45 минут (до сухой спички). Вынуть из формы и полностью остудить. Полить шоколадом или посыпать сахарной пудрой.
Можно поставить кекс на ночь в холодильник, так она станет еще вкуснее.