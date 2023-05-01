Как пристроить два банана? Приготовить ароматный кекс!

Если у вас осталось несколько бананов, но никто в семье не хочет их есть, не спешите их выбрасывать.

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В этом невероятно нежном кексе бананы будут гарантированно съедены, а у вас точно попросят добавку.

Ингредиенты: 2 банана

150 г сахара

150 мл молока

130 г сливочного масла

3 больших яйца

150 г муки

7 г разрыхлителя

70 г грецких орехов

Процесс приготовления:

Орехи обжарить на сухой сковородке, остудить и мелко порубить.

50 г сахара растопить на сковороде с толстым дном до полного растворения сахара и карамельного цвета. Добавить нарезанные бананы, перемешать. Влить горячее молоко и готовить до растворения карамели. Остудить.

Духовку разогреть до 180С.

Масло (достать за 30 минут из холодильника) взбить с сахаром. Добавить по одному яйца, каждый раз хорошо взбивая. Добавить остывшую карамельно-банановую смесь и продолжать взбивать.

Всыпать просеянную муку, разрыхлитель и орехи. Взбить на низкой скорости миксера .

Выложить тесто в смазанную маслом и посыпанную мукой форму и выпекать 40-45 минут (до сухой спички). Вынуть из формы и полностью остудить. Полить шоколадом или посыпать сахарной пудрой.