Врач Алендеев назвал девять продуктов, которые замедляют старение

Замедлить процесс старения возможно в том случае, если человек будет употреблять продукты с полезными свойствами. Об этом заявил врач общей практики Сергей Алендеев.

© Вечерняя Москва

По мнению эксперта, в продуктах должны задержаться антоциан, ликопин, витамины групп А, B, С и E, селен, кремний и мононенасыщенные жиры.

Исходя из вышеназванного, в список полезных продуктов против старения можно добавить цитрусовые, свеклу, авокадо, красный виноград, ламинарию, бобовые, цельнозерновой хлеб, травяные и зеленые чаи, а также капусту, передает «Царьград».

В свою очередь диетолог Марина Макиша рассказала, что помидоры помогают сохранить молодость кожи, поскольку в них содержится много ликопина, бета-каротинов, которые защищают клетки от повреждения свободными радикалами.

Для сохранения молодости нутрициолог Наталья Конюхова посоветовала придерживаться правильного питания и отказаться от сахара. По словам специалиста, ранние морщинки на коже — это первый признак поражения коллагеновых и эластиновых волокон простыми сахарами.