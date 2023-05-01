Секреты правильного маринада и советы для жарки сочного мяса

Весенние праздники и выходные в России не обходятся без традиционного шашлыка. Главный секрет этого блюда — правильный маринад, который пропитает мясо, сделает его мягким и ароматным.

«Лента.ру» собрала классические и необычные рецепты маринада, а также узнала у нутрициолога Натальи Барсюковой, как поддержать пищеварительную систему во время застолий на природе.

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Подготовка к барбекю

В праздничные и выходные дни совсем не хочется тратить время на приготовления. Несколько простых советов помогут быстро собраться и поскорее отправиться наслаждаться общением с друзьями и родными на природе.

Как быстро подготовиться к поездке на шашлык:

3,5-4 сантиметра оптимальная длина куска шашлыка

Если мясо будет крупнее, то скорее всего не пропечется внутри, а если меньше — то подгорит.

Как обезопасить себя во время поездки на шашлыки

Случаи пищевых отравлений, вызванных употреблением зараженной бактериями пищи, в летний период почти удваиваются. Дети, пожилые и люди с ослабленной иммунной системой особенно уязвимы к пищевым отравлениям и могут серьезно пострадать. Поэтому очень важно рассчитывать риски и соблюдать технику безопасности.

Как обезопасить себя и близких от отравления

1. После каждого прикосновения к сырому мясу мойте руки с мылом, а затем сушите их, так как влага способствует размножению микробов.

2. Используйте отдельную посуду (тарелки, контейнеры, щипцы) для сырого и приготовленного мяса.

3. Не кладите приготовленную пищу на тарелку или поверхность, на которой лежало сырое мясо.

4. Храните сырое мясо в герметичном контейнере отдельно от продуктов, готовых к употреблению, таких как салаты, хлеб, сырые овощи, фрукты и зелень.

5. Не кладите сырое мясо рядом с приготовленным или частично приготовленным мясом на гриле или решетке для мангала.

6. Если мясо пролежало на жаре час и больше, лучше его выбросить.

Как есть шашлык без вреда для здоровья

Поездка на шашлыки — не повод забывать о правильном питании. Чтобы поддержать организм во время застолий и снизить нагрузку на пищеварительную систему, необходимо употреблять достаточно свежих овощей и зелени, использовать минимальное количество соли, выбирать нежирное мясо — например, вырезку, курицу или рыбу. Также не рекомендуется злоупотреблять алкоголем, но немного, по мнению некоторых специалистов, выпить вполне можно.

Для улучшения пищеварения и усвоения мяса специалист рекомендует добавить к шашлыку кислые ягоды, киви, свежий ананас или папайю, так как они содержат ферменты, способствующие расщеплению белка. «Киви расщепляет мясо на волокна и способствует хорошему усвоению, поэтому его можно добавлять как в маринад, так и в качестве закуски на стол», — поясняет нутрициолог.

Эксперт также отмечает, что совмещать мясо с быстрыми углеводами — хлебом и лавашом — нежелательно. При этом рекомендуется обеспечить организм клетчаткой, которая содержится в большом количестве в свежей зелени и овощах.

Во время приготовления мяса на открытом огне присутствует риск образования различных канцерогенных веществ. Одни появляются из-за высоких температур, другие содержатся в дыме, возникающем, когда жир или сок с мяса стекает на угли.

Как приготовить вкусный маринад

Секрет самого вкусного шашлыка — в маринаде. Мясо в любом случае будет готовиться одинаковым способом, а вот аромат, мягкость и польза шашлыка будут зависеть от того, в чем и как долго его мариновали.

Иногда можно обойтись и без маринада, но тогда мясо должно быть мягким само по себе — очень молодая баранина, говяжья или баранья вырезка. Шашлык из свинины — даже самое хорошее мясо — нужно мариновать в любом случае.

Традиционный луковый маринад

лук репчатый — 500 граммов;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу. Ингредиенты для лукового маринада:

Как приготовить луковый маринад:

1. Нарежьте лук перьями.

2. Поперчите мясо, добавьте репчатый лук и соль, хорошо перемешайте. Этот маринад сделает мясо нежным и ароматным.

Маринад из минералки

лук репчатый — 500 граммов;

растительное масло — 1 столовая ложка;

приправа для шашлыка — половина столовой ложки;

соль и перец — по вкусу;

чеснок — 5 зубчиков;

минеральная вода — 1 литр. Ингредиенты для маринада из минералки:

Как приготовить маринад из минералки:

1. Нарежьте лук кольцами, выложите на мясо.

2. Добавьте масло, специи, измельченный чеснок и тщательно перемешайте.

3. Залейте мясо минеральной водой и оставьте мариноваться. Минералка размягчит волокна мяса, шашлык получится очень нежным и сочным.

Маринад из киви

Ингредиенты для маринада из киви:

лук репчатый — 250 граммов;

киви — 100 граммов;

растительное масло — 2 столовые ложки;

соль — по вкусу;

черный перец молотый — по вкусу.

Как приготовить маринад из киви

1. Одну луковицу и киви нарежьте кусочками, затем измельчите в блендере до состояния однородного пюре.

2. Оставшийся лук нарежьте кольцами и посолите, чтобы выделился сок.

3. Пюре из киви и лука перемешайте с мясом, сверху выложите луковые кольца, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.

4. Полученную смесь положите в отдельную емкость, затяните пищевой пленкой и оставьте мариноваться на 30-40 минут.

Как и сколько жарить шашлык?

1. Подготовьте мангал

На вкус шашлыка напрямую влияют дрова, на которых его жарят, — так, для приготовления мяса использовать древесину хвойных пород категорически не рекомендуется. Иначе шашлык пропитается запахом смолы, от которого не избавят ни соусы, ни маринад. Кроме того, для мангала нельзя использовать части от мебели, покрытые лаком, а также химические жидкости для розжига. В противном случае мясо впитает неприятные запахи и вредные для здоровья вещества.

Для мангала и костра обычно используют лиственные и фруктовые деревья: липу, дуб, яблоню, грушу

2. Дождитесь, пока угли начнут тлеть

Жарить шашлык нужно на углях, а не на открытом огне — иначе мясо попросту сгорит. Идеальный момент для того чтобы поставить мясо, — когда угли станут «седыми», то есть внутри будут красными, а снаружи покроются белым пеплом. Если мясо изначально было заморожено, то перед тем, как отправить его на мангал, важно убедиться, что оно полностью разморозилось.

3. Следите за временем

Первые пять минут шампуры на мангале нужно часто переворачивать, чтобы мясо равномерно пропеклось со всех сторон и осталось сочным. Затем его можно переворачивать раз в две минуты. Самое главное в приготовлении шашлыка — следить за тем, чтобы он прожарился, был горячим внутри и все соки были прозрачные. Если слишком долго держать мясо на мангале или гриле, то шашлык будет сухим и жестким.

15-25 минут оптимальное время для жарки шашлыка

Для вегетарианцев — шашлык из баклажанов

баклажаны;

соль — по вкусу;

оливковое масло — 1 столовая ложка;

половинка лимона;

чеснок — 1 зубчик;

тимьян — по вкусу. Ингредиенты для шашлыка из баклажанов:

Как приготовить шашлык из баклажанов

1. Заранее сделайте соус из оливкового масла, лимонного сока, соли, тимьяна, а также измельченного чеснока.

2. Все ингредиенты перемешайте и дайте соусу настояться 10-15 минут.

3. Баклажаны помойте, отрежьте хвостики и целиком, не снимая шкурки, насадите на шампур.

4. Запеките над углями, после чего сразу же отправьте в холодную подсоленную воду и снимите шкурку — в холодной воде она легко отойдет.