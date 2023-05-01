Селедка полезна для здоровья, однако в ней много соли. Об этом радио Sputnik рассказала диетолог Маргарита Королева.

Человеческий организм легко усваивает белок из рыбных блюд, поэтому периодически есть соленую сельдь стоит. В ней в большом количестве содержатся полиненасыщенные жирные кислоты и жирорастворимые витамины А, D, Е и К. Особенно полезна сельдь для тех, кто быстро набирает вес, сверхурочно работает или страдает от дефицита сна или нарушения липидного обмена.

Тем не менее, предупредила Королева, каждый день селедку есть не стоит, особенно тем, кому диагностировали гипертонию и болезни почек. В ней много соли, что неблагоприятно скажется на состоянии здоровья.