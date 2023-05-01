Шашлык из индейки и курицы стал самым популярным у россиян
Россияне предпочитают шашлык из индейки и курицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру" и ретейлера "ВкусВилл".
Сообщается, что в апреле покупатели чаще всего выбирали курицу и мясо индейки.
"В топ продаж ... вошли шашлык из индейки 4 перца, шашлык из бедра индейки, котлета "Стейкбургер", колбаски из индейки с сыром, крылья куриные, а также шашлык из свиной корейки", - говорится в исследовании.
В качестве оборудования для шашлыка россияне выбирают мангалы. Меньшей популярностью пользуются грили и коптильни. Также в топ товаров попали мангалы, шампуры, ольховые, вишневые и яблоневые щепы, двухъярусные коптильни, уголь, бутербродницы, решетки барбекю и сумки для мангала. Ранее в Роскачестве предупреждали о том, что риск столкнуться с пищевым отравлением от шашлыка существенно выше, если его мариновали в "белом" соусе, в том числе на основе майонеза.