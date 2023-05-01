Врач Иванов призывает мыть бананы и апельсины

Казалось бы, бананы и апельсины достаточно почистить. Но врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов объяснил в беседе с RT, зачем нужно мыть овощи и фрукты и как это сделать правильно.

По словам специалиста, сначала нужно вымыть руки с мылом, а затем промыть фрукты и овощи пож прохладной проточной водой не менее пяти-десяти секунд. Врач рекомендует мыть овощи, фрукты, ягоды, сухофрукты и даже орехи.

«Это относится и к тем плодам, которые едят без кожуры, например бананам, киви или апельсинам. При транспортировке на них собирается грязь, которая через руки попадёт на мякоть», — объяснил Роман Иванов.

Яблоки и груши с восковым налетом можно мыть специальным средством, а картофель, морковь и другие корнеплоды, перепачканные землей, нужно мыть специальной щеточкой.

Листовые овощи и зелень нудно опустить в емкость с водой на две минуты, затем слить ее, еще раз прополоскать и просушить. Таким же образом можно мыть ягоды с нежной кожицей.