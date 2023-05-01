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Секрет сладкой жизни: 4 полезные альтернативы конфетам

На заметку заядлым сладкоежкам и тем, кто соблюдает диету.

Секрет сладкой жизни: 4 полезные альтернативы конфетам
© Inc-News

Если вы хотите сократить потребление сахара, но не можете полностью отказаться от сладкого — возьмите "на вооружение" эти варианты:

Орехи

Особенно пристального внимания заслуживают фисташки, миндаль и пекан — они снижают уровень "плохого" холестерина в организме. Да и есть их вместе с сухофруктами не возбраняется — такая смесь необычайно вкусна и полезна.

Фрукты

Практически все фрукты обладают сладким вкусом, но в них содержатся исключительно натуральные сахара. К тому же, различные плоды богаты клетчаткой — она обеспечивает длительное чувство насыщения. О том, что фрукты — главный источник витаминов, напоминать не стоит, правда?

Гранола

Это прекрасный вариант питательного завтрака. Овсяные хлопья и орехи в составе гранолы положительно влияют на деятельность кишечника и приводят в норму уровень сахара. А ещё гранола обладает лёгкой приятной сладостью.

Мёд

Природная сладость, умеренное употребление которой (даже на ежедневной основе) не навредит организму. Намазывайте его на хлеб, добавляйте в чай, ешьте с орехами — этот продукт укрепит иммунитет и придаст сил.

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