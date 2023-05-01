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Чем на самом деле полезно для здоровья сало

Многие из нас склонны думать, что сало нужно вообще исключить из рациона. Тем не менее у этого продукта есть преимущества для здоровья.

Чем на самом деле полезно для здоровья сало
© Ferra.ru

В мясном жире содержатся мононенасыщенные жирные кислоты. Известно, что эти вещества помогают в снижении уровня «плохого» холестерина. Кроме того, при употреблении жирного мяса кровь становится более жидкой.

Также сало - это главный компонент клеточных мембран, из которых наш организм состоит. А ещё оно является источником энергии, необходимой для движения.

Если вы полностью откажетесь от сала, это может привести к недостатку энергии либо к плохому усвоению организмом жирорастворимых витаминов. Старайтесь просто жирные продукты употреблять в умеренных количествах.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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