Чем на самом деле полезно для здоровья сало
Многие из нас склонны думать, что сало нужно вообще исключить из рациона. Тем не менее у этого продукта есть преимущества для здоровья.
В мясном жире содержатся мононенасыщенные жирные кислоты. Известно, что эти вещества помогают в снижении уровня «плохого» холестерина. Кроме того, при употреблении жирного мяса кровь становится более жидкой.
Также сало - это главный компонент клеточных мембран, из которых наш организм состоит. А ещё оно является источником энергии, необходимой для движения.
Если вы полностью откажетесь от сала, это может привести к недостатку энергии либо к плохому усвоению организмом жирорастворимых витаминов. Старайтесь просто жирные продукты употреблять в умеренных количествах.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.