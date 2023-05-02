Врач назвал самый опасный шашлык

Как пояснил Арзамасцев, свинина (даже если на вид мясо совсем нежирное) содержит много тугоплавных жиров, которые существенно повышают уровень холестерина.

Что касается пережаренного шашлыка, то в нем содержится большое количество канцерогенов, которые негативно влияют на клеточный метаболизм. Кроме того, разрушенный белок негативно влияет на желудок, и есть риск ухудшения каких-либо воспалительных заболеваний, например, гастрита, добавил медик в разговоре с «Москвой 24».