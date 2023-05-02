$80.51-1.0588.37-1.83

Врач назвал самый опасный шашлык

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, какой шашлык можно считать самым опасным для здоровья.

Врач назвал самый опасный шашлык
© РИА "ФедералПресс"

«Самым вредным является пережаренный свиной шашлык», – сказал специалист.

Как пояснил Арзамасцев, свинина (даже если на вид мясо совсем нежирное) содержит много тугоплавных жиров, которые существенно повышают уровень холестерина.

Что касается пережаренного шашлыка, то в нем содержится большое количество канцерогенов, которые негативно влияют на клеточный метаболизм. Кроме того, разрушенный белок негативно влияет на желудок, и есть риск ухудшения каких-либо воспалительных заболеваний, например, гастрита, добавил медик в разговоре с «Москвой 24».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий