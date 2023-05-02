Диетолог уточнила полезные свойства тунца

Тунец довольно часто встречается в диетических рецептах. Это обоснованно большим количеством животного белка в составе, который очень важен в ежедневном рационе. В рыбе также много полезных для человека витаминов и микроэлементов, поделилась диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова.

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«Тунец богат животным белком. Более того, это практически чистый белковый продукт, поскольку банка консервированного тунца массой 200 граммов содержит порядка 40 граммов белка. В тунце в собственном соку нет жира и углеводов, поэтому то отличный вариант для разнообразия в питании», – отметила врач.

Эта рыба отличается и большим количеством витаминов группы В – В12 очень важен для кроветворения. В тунце содержатся и полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 – они помогают полноценно работать сердцу и сосудам, а также оказывают противовоспалительное действие, передает «Тульская служба новостей».

Однако зачастую производители добавляют в рыбные консервы много соли, поэтому нужно грамотно дозировать их в своем рационе. Особенно осторожничать в этом плане стоит людям, склонным к отекам, с болезнями сердца и сосудов, с почками, заметила Бурякова.