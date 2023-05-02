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Россиянам напомнили о главных правилах во время майских пикников

Роспотребнадзор: во время отдыха на природе важно хранить продукты в холодильнике. С приходом майских праздников многие россияне рванули на дачу, турбазы или в лес — словом, подальше от цивилизации и больниц. Поэтому особенно актуально провести выходные так, чтобы эти самые больницы не понадобились. А для этого нужно следовать правилам и санитарным нормам, рассказали в проекте «Здоровое питание».

Россиянам напомнили о главных правилах во время майских пикников
© Секрет Фирмы

К отдыху на природе нужно подготовиться заранее. Например, нужно купить мясо (да и другие продукты) в специальном месте, например в магазине или на официальном рынке, где есть все необходимые документы и контроль качества.

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При этом их нужно будет хранить в закрытой таре, например контейнере с плотно закрывающейся крышкой, который потом нужно ещё обмотать пищевой пленкой. Это делается для того, чтобы внутрь не заползли насекомые — переносчики всякой заразы.

Все продукты нужно поместить в сумку-холодильник, но даже в таком случае от некоторых вариантов придётся отказаться сразу. Например, от яиц, маринованных, копчёных, молочных продуктов и тех, что содержат сливочных крем. Они могут начать портиться, несмотря ни на что.

Нужно взять два набора посуды для приготовления (миски, доски и ножи), чтобы один был для готовой еды, а второй — для сырых продуктов. При этом важно проследить, чтобы сок от сырых блюд (например, замаринованного мяса) не попал на готовые.

На природе важно следить за гигиеной, поэтому нужно будет перед едой и готовкой мыть руки или хотя бы обрабатывать их антисептиком или антибактериальными салфетками. Продукты же мыть можно только бутилированной или кипячёной водой, пить можно тоже только такую. Если набрали воду из родника или источника, сперва её придется прокипятить. А воду из водоёмов нельзя использовать нигде и ни при каких обстоятельствах.

С мясом вообще отдельная песня. Его нужно нарезать на небольшие кусочки, чтобы оно лучше прожарилось. Если планируете запекать, то тоже придётся покрошить помельче и к тому же готовить полтора-два часа. Для маринада лучше взять специи с обеззараживающими свойствами (красный и чёрный перец, шафран, тимьян, куркуму, горчицу). В этом деле нельзя быть слишком бдительным — мангал не может с полной вероятностью обработать мясо от вредных бактерий, потому что для этого нужна постоянная температура в 70–75 градусов.

Для шашлыка лучше взять древесный уголь, металлические шампуры и одноразовые тарелки с приборами. И жарить мясо лучше сразу перед употреблением, чтобы потом не думать, куда деть мясо и не посадить на него какую-нибудь заразу.

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