$80.51-1.0588.37-1.83

Нутрициолог рассказала о завтраке, который поможет взбодриться

Утренние блюда должны быть хорошим «топливом» для организма. Об этом рассказала радио Sputnik нутрициолог, эксперт по правильному питанию, член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью Марина Мельникова.

Нутрициолог рассказала о завтраке, который поможет взбодриться
© Вести Подмосковья

«Завтрак – это топливо, которое заряжает организм энергией. Самый полезный выбор – каша, она может быть гречневой, овсяной, перловой, пшенной. В каше содержится большое количество медленных углеводов, которые быстро насыщают желудок и долго не дают появиться чувству голода. Пара вареных яиц может подарить вам столько энергии, что хватит до обеда. А если добавить еще и овощи, то получится идеальный вариант завтрака. Стоит также обратить внимание на молочные продукты, которые обеспечивают организм большим количеством питательных веществ, витамином D, калием, кальцием», – сказала эксперт.

Кроме того, взбодриться в утренние часы помогут апельсиновый сок и горький шоколад, указала специалист. Так, сок апельсина содержит большое количество витамина С, наполняющего организм энергией.

«Однако лакомиться таким напитком натощак не стоит, это может привести к язве. Далее – горький шоколад. В нем содержится не менее 55% какао бобов, богатых пищевыми волокнами и магнием, а этот элемент способствует высвобождению эндорфинов, гормонов счастья, и серотонина, необходимого для борьбы со стрессом», – заключила Марина Мельникова.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий