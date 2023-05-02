Нутрициолог рассказала о завтраке, который поможет взбодриться

«Завтрак – это топливо, которое заряжает организм энергией. Самый полезный выбор – каша, она может быть гречневой, овсяной, перловой, пшенной. В каше содержится большое количество медленных углеводов, которые быстро насыщают желудок и долго не дают появиться чувству голода. Пара вареных яиц может подарить вам столько энергии, что хватит до обеда. А если добавить еще и овощи, то получится идеальный вариант завтрака. Стоит также обратить внимание на молочные продукты, которые обеспечивают организм большим количеством питательных веществ, витамином D, калием, кальцием», – сказала эксперт.