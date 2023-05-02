Нутрициолог рассказала о завтраке, который поможет взбодриться
Утренние блюда должны быть хорошим «топливом» для организма. Об этом рассказала радио Sputnik нутрициолог, эксперт по правильному питанию, член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью Марина Мельникова.
«Завтрак – это топливо, которое заряжает организм энергией. Самый полезный выбор – каша, она может быть гречневой, овсяной, перловой, пшенной. В каше содержится большое количество медленных углеводов, которые быстро насыщают желудок и долго не дают появиться чувству голода. Пара вареных яиц может подарить вам столько энергии, что хватит до обеда. А если добавить еще и овощи, то получится идеальный вариант завтрака. Стоит также обратить внимание на молочные продукты, которые обеспечивают организм большим количеством питательных веществ, витамином D, калием, кальцием», – сказала эксперт.
Кроме того, взбодриться в утренние часы помогут апельсиновый сок и горький шоколад, указала специалист. Так, сок апельсина содержит большое количество витамина С, наполняющего организм энергией.
«Однако лакомиться таким напитком натощак не стоит, это может привести к язве. Далее – горький шоколад. В нем содержится не менее 55% какао бобов, богатых пищевыми волокнами и магнием, а этот элемент способствует высвобождению эндорфинов, гормонов счастья, и серотонина, необходимого для борьбы со стрессом», – заключила Марина Мельникова.