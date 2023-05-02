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Россиянам рассказали о самом необычном маринаде для шашлыка

Tsargrad.tv узнал о самом необычном маринаде для шашлыка с добавлением фруктов. Специалисты объясняют, что фруктовые кислоты смягчают волокна и придают готовому блюду сочность.

Россиянам рассказали о самом необычном маринаде для шашлыка
© Газета.Ru

Для приготовления маринада понадобятся два киви, пол-литра минеральной воды, 200 мл соевого соуса, 2 столовые ложки семян горчицы, соль и специи по вкусу.

Киви можно нарезать полукольцами или измельчить в пюре. После необходимо добавить к мясу остальные компоненты маринада и оставить в холодильнике на два часа. Киви при этом можно заменить на кислые яблоки или ананасовый сок.

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