Россиянам рассказали о самом необычном маринаде для шашлыка
Tsargrad.tv узнал о самом необычном маринаде для шашлыка с добавлением фруктов. Специалисты объясняют, что фруктовые кислоты смягчают волокна и придают готовому блюду сочность.
Для приготовления маринада понадобятся два киви, пол-литра минеральной воды, 200 мл соевого соуса, 2 столовые ложки семян горчицы, соль и специи по вкусу.
Киви можно нарезать полукольцами или измельчить в пюре. После необходимо добавить к мясу остальные компоненты маринада и оставить в холодильнике на два часа. Киви при этом можно заменить на кислые яблоки или ананасовый сок.