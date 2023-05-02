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Ученые объяснили, чем опасен зеленый чай

Антиоксидантные свойства зеленого чая помогают очищать организм от токсинов, ускоряют метаболизм, снижают воспаление и повышают активность мозга. Тем не менее, по мнению израильских ученых, употребление этого напитка может нанести вред. Исследование приводится в The Jerusalem Post.

Специалисты в ходе исследовательской работы выявили, что этот напиток может быть токсичен. Именно по этой причине он способен вызвать воспаление печени.

Почему нельзя пить чай на ночь

Они также предупреждают о возможной печеночной недостаточности у людей, которые употребляют зеленый чай в больших количествах. Некоторые пациенты были вынуждены пересаживать печень после употребления крепкого зеленого чая в течение длительного периода времени.

Ранее мы писали о том, чем опасен давно заваренный чай.

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