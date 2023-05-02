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Врач порекомендовала полезную закуску для шашлыка

Диетолог, врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова порекомендовала закуску, которая, по ее мнению, улучшит пищеварение и поможет избежать чувства тяжести в желудке после употребления шашлыка. Мнение специалиста приводит издание Ura.ru.

Врач порекомендовала полезную закуску для шашлыка
© Lenta.ru

Диетолог дала россиянам совет заедать шашлык зеленью. По ее словам, эта добавка полезна для улучшения работы желудочно-кишечного тракта, помогает легче переваривать мясо и усваивать из него питательные вещества. Врач рекомендовала перед употреблением промыть листья и ненадолго замочить их в теплой воде с солью.

Дианова отметила, что зелень лишь помогает работе ЖКТ, а не уменьшает вредное воздействие жирного мяса. Если есть слишком много шашлыка, возможно развитие панкреатита или холецистита, предупредила врач. Эти болезни вызывают сильные боли и в некоторых случаях требуют хирургического лечения.

Дианова посоветовала с осторожностью есть шашлык людям с заболеваниями желчного пузыря. Также она добавила, что дополнительным ударом по поджелудочной железе, почкам и печени станет употребление алкоголя вместе с жареным мясом.

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