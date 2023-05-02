Готовим шашлык в гранатовом маринаде
Майские праздники — время шашлыков. Если вам надоели классические маринады на основе майонеза и лука, предлагаем вам поэкспериментировать и приготовить настоящее мясо по-кавказски!
О том, как сделать мягкий и сочный шашлык в гранатовом маринаде, читайте в материале "Рамблера".
В этом рецепте вам пригодится гранатовый сок, около 250 миллилитров. Напиток придаст мясу кисло-сладкий оттенок вкуса и очень приятный аромат.
Еще из ингредиентов вам понадобится:
- свинина - 1,5 кг
- красный репчатый лук - 3 шт.
- винный уксус или лимонный сок - 50 мл
- специи: соль, перец, любимые травы по вкусу
Переходим к приготовлению:
- Для начала тщательно промойте свинину под чистой водой, просушите при помощи бумажных полотенец и нарежьте на небольшие кусочки.
- Положите мясо в глубокую тару, добавьте специи и нарезанный кольцами лук.
- Смешайте гранатовый сок с винным уксусом или лимонным соком. Залейте получившейся жидкостью мясо.
- Накройте шашлык крышкой или тарелкой и уберите в холодильник, как минимум, на 10 часов: мясо должно хорошо замариноваться и пропитаться соком.
- Обжарьте шашлык на шампурах. Одна порция готовиться примерно 20 минут.
Все, популярный на Кавказе шашлык готов! Можно подавать с лавашом, зеленью и запеченными овощами.