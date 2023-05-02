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Готовим шашлык в гранатовом маринаде

Майские праздники — время шашлыков. Если вам надоели классические маринады на основе майонеза и лука, предлагаем вам поэкспериментировать и приготовить настоящее мясо по-кавказски!

Готовим шашлык в гранатовом маринаде
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О том, как сделать мягкий и сочный шашлык в гранатовом маринаде, читайте в материале "Рамблера".

В этом рецепте вам пригодится гранатовый сок, около 250 миллилитров. Напиток придаст мясу кисло-сладкий оттенок вкуса и очень приятный аромат.

Еще из ингредиентов вам понадобится:

  • свинина - 1,5 кг
  • красный репчатый лук - 3 шт.
  • винный уксус или лимонный сок - 50 мл
  • специи: соль, перец, любимые травы по вкусу

Как сделать диетический маринад для шашлыка

Переходим к приготовлению:

  1. Для начала тщательно промойте свинину под чистой водой, просушите при помощи бумажных полотенец и нарежьте на небольшие кусочки.
  2. Положите мясо в глубокую тару, добавьте специи и нарезанный кольцами лук.
  3. Смешайте гранатовый сок с винным уксусом или лимонным соком. Залейте получившейся жидкостью мясо.
  4. Накройте шашлык крышкой или тарелкой и уберите в холодильник, как минимум, на 10 часов: мясо должно хорошо замариноваться и пропитаться соком.
  5. Обжарьте шашлык на шампурах. Одна порция готовиться примерно 20 минут.

Все, популярный на Кавказе шашлык готов! Можно подавать с лавашом, зеленью и запеченными овощами.

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