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24 минуты назад

В Роскачестве назвали продукты с высоким содержанием селена

СОВА

Специалисты Роскачества вместе с врачом-терапевтом Еленой Платовой рассказали, сколько селена может быть в продуктах, которые человек ест ежедневно.

В Роскачестве назвали продукты с высоким содержанием селена
Фото: СОВАСОВА

По словам экспертов, селен - это микроэлемент, который нужен организму в маленьком количестве. Кроме того, селен - компонент различных ферментов и белков, которые помогают в создании ДНК, защите клетки от каких-либо повреждения и инфекций. Также он нужен для синтеза и метаболизма гормонов щитовидной железы.

Врач отметила, что селен встречается ещё и в почве и воде, а в человеческом организме оказывается благодаря продуктам питания. Однако его избыток или дефицит опасен. Именно поэтому необходимо знать, сколько селена содержится в продуктах питания.

Употреблять человеку его можно максимум до 300 мкг в сутки. Терапевт перечислила, в каких продуктах селен встречается, а также назвала его количество:

- бразильский орех (1917 мкг на 100 грамм):

- устрицы (77 мкг);

- палтус приготовленный (60,6 мкг);

- тунец консервированный в масле 76 мкг);

- печень куриная (54,6 мкг);

- морской окунь, приготовленный на пару (46,8 мкг);

- мидии (44,8 мкг);

- печень свиная (52,7 мкг);

- скумбрия холодного копчения (44,1 мкг);

- печень говяжья (39,7 мкг);

- говядина, солонина сушеная (32,4 мкг);

- курица тушеная (22,3 мкг);

- индейка вареная (36,2 мкг);

- яйцо куриное варёное (32 мкг).

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