В Роскачестве назвали продукты с высоким содержанием селена

Специалисты Роскачества вместе с врачом-терапевтом Еленой Платовой рассказали, сколько селена может быть в продуктах, которые человек ест ежедневно.
По словам экспертов, селен - это микроэлемент, который нужен организму в маленьком количестве. Кроме того, селен - компонент различных ферментов и белков, которые помогают в создании ДНК, защите клетки от каких-либо повреждения и инфекций. Также он нужен для синтеза и метаболизма гормонов щитовидной железы.
Врач отметила, что селен встречается ещё и в почве и воде, а в человеческом организме оказывается благодаря продуктам питания. Однако его избыток или дефицит опасен. Именно поэтому необходимо знать, сколько селена содержится в продуктах питания.
Употреблять человеку его можно максимум до 300 мкг в сутки. Терапевт перечислила, в каких продуктах селен встречается, а также назвала его количество:
- бразильский орех (1917 мкг на 100 грамм):
- устрицы (77 мкг);
- палтус приготовленный (60,6 мкг);
- тунец консервированный в масле 76 мкг);
- печень куриная (54,6 мкг);
- морской окунь, приготовленный на пару (46,8 мкг);
- мидии (44,8 мкг);
- печень свиная (52,7 мкг);
- скумбрия холодного копчения (44,1 мкг);
- печень говяжья (39,7 мкг);
- говядина, солонина сушеная (32,4 мкг);
- курица тушеная (22,3 мкг);
- индейка вареная (36,2 мкг);
- яйцо куриное варёное (32 мкг).