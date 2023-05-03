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Россиянам раскрыли секрет правильного маринада для шашлыка

В преддверии длинных майских праздников россиянам рассказали, как правильно готовить шашлык, чтобы он получился вкусным. Ведь многое зависит от состава и качества маринада.

Россиянам раскрыли секрет правильного маринада для шашлыка
© РИА "ФедералПресс"

«Для усиления вкуса специй рекомендуется слегка обжарить их на сухой сковороде, а затем измельчить. При добавлении в маринад чеснока и свежих трав их также стоит измельчить или раздавить, чтобы они дали сок», – пишет «Ридус».

Также мясу рекомендуется дать настояться в маринаде от 30 минут до 2–3 часов. Эксперты советуют резать мясо небольшими кусочками, чтобы они быстрее замариновались. Не стоит сыпать много соли, в противном случае шашлык получится сухим и жестким.

Россиян предостерегли от экспериментов. К примеру, если в мясо добавить киви, то получится просто «красная каша».

Ранее «ФедералПресс» сообщал, чем можно заменить шашлык из красного мяса.

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