Как сделать домашнюю выпечку полезнее: 7 секретов

Людская молва гласит, что всё, приготовленное дома, полезнее покупного. Факт. Но и такие торты и пирожные не эталон для здоровья и фигуры — слишком уж тяжёлые во вкусняшках ингредиенты. При этом как-то повлиять на ситуацию всё же можно. В Роспотребнадзоре, например, рассказали, как сделать домашнюю выпечку более здоровой без ущерба для вкуса.
Эта мука полезнее, так как получается из цельного зерна — его смалывают вместе с оболочкой. Единственное — по вкусу она немного отличается от муки высшего сорта.
молотыми отрубями
Это полезная для организма клетчатка — стимулирует пищеварение и снижает калорийность выпечки.
овсяными хлопьями
Подходят для многих рецептов.
мелко натёртый и хорошо отжатый кабачок
Готовое блюдо станет объёмнее, при этом калорийность будет ниже. Вкуса кабачка вы даже не почувствуете.
мелко натёртую морковь или тыкву
В некоторые кексы и пироги также добавляют их для придания объёма блюду и снижения калорийности. Плюс ещё и цвет получится ярче, а состав обогатится витаминами и бета-каротином.
1–2 сладких яблочка нужно запечь в духовке, после пропустить через блендер и добавить в тесто. Такой ингредиент придаст выпечке естественную сладость, а фигуре нанесёт меньший ущерб.
В жирном тесте, например песочном, таким способом можно заменить часть масла.
Часть целых яиц (или даже все, предусмотренные рецептом) можно заменить яичными белками. Это снизит жирность выпечки, а на вкусе не отразится.
Из плодов можно сделать пюре, прокипятить его с небольшим количеством воды и использовать как здоровую альтернативу варенью или повидлу.
Лучше используйте специальную пекарскую бумагу или силиконовый коврик для духовки.