Как сделать домашнюю выпечку полезнее: 7 секретов

Людская молва гласит, что всё, приготовленное дома, полезнее покупного. Факт. Но и такие торты и пирожные не эталон для здоровья и фигуры — слишком уж тяжёлые во вкусняшках ингредиенты. При этом как-то повлиять на ситуацию всё же можно. В Роспотребнадзоре, например, рассказали, как сделать домашнюю выпечку более здоровой без ущерба для вкуса.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

1. Используйте цельнозерновую муку вместо обычной

Эта мука полезнее, так как получается из цельного зерна — его смалывают вместе с оболочкой. Единственное — по вкусу она немного отличается от муки высшего сорта.

2. Замените часть муки

молотыми отрубями

Это полезная для организма клетчатка — стимулирует пищеварение и снижает калорийность выпечки.

овсяными хлопьями

Подходят для многих рецептов.

3. В тесто можно добавить

мелко натёртый и хорошо отжатый кабачок

Готовое блюдо станет объёмнее, при этом калорийность будет ниже. Вкуса кабачка вы даже не почувствуете.

мелко натёртую морковь или тыкву

В некоторые кексы и пироги также добавляют их для придания объёма блюду и снижения калорийности. Плюс ещё и цвет получится ярче, а состав обогатится витаминами и бета-каротином.

4. Замените часть сахара в рецепте яблочным пюре

1–2 сладких яблочка нужно запечь в духовке, после пропустить через блендер и добавить в тесто. Такой ингредиент придаст выпечке естественную сладость, а фигуре нанесёт меньший ущерб.

В жирном тесте, например песочном, таким способом можно заменить часть масла.

5. Яйца заменить яичными белками

Часть целых яиц (или даже все, предусмотренные рецептом) можно заменить яичными белками. Это снизит жирность выпечки, а на вкусе не отразится.

6. Для начинок или прослоек выпечки берите свежие или замороженные ягоды, фрукты

Из плодов можно сделать пюре, прокипятить его с небольшим количеством воды и использовать как здоровую альтернативу варенью или повидлу.

7. Не смазывайте противень маслом, выпекая пирожки, булочки и печенье