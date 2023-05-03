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19 минут назад

Диетолог рассказала об опасности редиса для здоровья

Москва24

Несмотря на пользу редиса для следящих за здоровьем и фигурой, некоторым людям продукт может быть противопоказан. Об этом в беседе с "Газетой.ру" сообщила диетолог-терапевт Ольга Лушникова.

Диетолог рассказала об опасности редиса для здоровья
Фото: m24.rum24.ru

"Редис нужно исключить из рациона питания людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно в период обострения: гастрит и гастродуоденит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатит, синдром раздраженного кишечника, болезнь Крона и так далее", – сообщила эксперт.

Из-за высокого содержания в редисе пектинов, гемицеллюлозы и целлюлозы продукт может спровоцировать газообразование, метеоризм и нарушение стула. Изотиоцианаты, выделяемые при жевании овоща, способны привести к раздражению слизистой оболочки ЖКТ, которое сопровождается болью в животе, тошнотой и рвотой, предупредила Лушникова.

Помимо этого, отметила врач, сульфоксиды в составе редиса могут ухудшить состояние при наличии язвенной болезни желудка.

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