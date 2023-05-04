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Россиянам рассказали, как правильно выбирать мясо для шашлыка

Многие россияне на майские праздники уезжают на природу и жарят шашлыки. Как выбрать сырое мясо и на что обращать внимание при покупке маринованного, рассказали специалисты в телеграм-канале Роспотребнадзора.

Россиянам рассказали, как правильно выбирать мясо для шашлыка
© Клопс.Ru

Маринованное мясо

«При покупке замаринованного шашлыка, не старайтесь выбирать его только по внешнему виду. Важно изучить маркировку. Желательно обратить внимание на сорт мяса: во всех сортах ниже первого будет много сухожилий», — рекомендуют специалисты.

В Роспотребнадзоре также советуют внимательно изучать состав: в нём не должно быть фосфатов, пищевой добавки Е450, других химикатов.

«Состав «правильного» шашлыка-полуфабриката: свинина, соль, уксус, лук свежий, специи (перец, имбирь, кориандр и т.п)», — добавили в ведомстве.

Сырое мясо

При выборе сырого мяса для самостоятельного маринования важно обратить внимание на несколько аспектов: внешний вид, цвет, консистенцию, состояние сухожилий и жира, запах. Также обязательно проверяйте дату изготовления и целостность упаковки.

Наиболее опасно мясо, которое заморожено повторно. Узнать его будет просто: нажмите пальцем. «На мороженом мясе останется пятно тёмного цвета, а повторно замороженное окраску не изменит».

«Мясо относится к опасным в эпидемиологическом отношении продуктам. Через мясо и мясопродукты возможна передача трёх паразитарных заболеваний: трихинеллез, тениаринхоз и тениоз. Их проявления идентичны и характеризуются следующими расстройствами: нарушением аппетита, тошнотой, рвотой, болями в животе, нарушением сна, головными болями, головокружением», — объяснили в Роспотребнадзоре.

В калининградском Роспотребнадзоре назвали 7 правил, которые помогут защититься от кишечных инфекций.

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