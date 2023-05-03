В каких продуктах содержатся трансжиры

Врач-эндокринологог Арсений Русанов назвал продукты, в которых содержатся трансжиры. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

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Специалист рассказал, что трансжиры – разновидность жиров, которые не усваиваются организмом человека. Из-за их чрезмерного употребления повышается уровень холестирина в крови, риск атеросклероза, ишемической болезни сердца, сахарного диабета. Поэтому ВОЗ рекомендует потреблять не более 2 граммов трансжиров в сутки.

Русанов уточнил, что трансжиры делятся на естественные и искусственные: естественные не представляют опасности для организма. Они содержатся в молочных и мясных продуктах; искусственные лучше исключить. Находятся они в растительных и рафинированных маслах, маргарине, фастфуде, который готовят во фритюре, замороженных полуфабрикатах, чипсах, готовых блюдах, шоколаде, мороженом, попкорне и кондитерских изделиях.