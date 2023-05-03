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Чем на самом деле опасен белый хлеб

После последних исследований ученые США намерены выработать у американцев стойкое отторжение к белому хлебу. В журнале Journal of Cancer, специализирующемся на теме онкологии, были опубликованы результаты исследования, в результате которых выяснилось, что постоянное потребление этого продукта резко повышает риск заболеваний раком. К примеру, те, кто съедает 5 ломтиков белого хлеба в день, удваивают этот риск по сравнению с теми, кто ограничиваются одним или полутора кусочками.

Чем на самом деле опасен белый хлеб
© Русская семерка

Любители хлеба резко снижают выносливость своего организма. Об этом было заявлено в Таллине в ходе конгресса по вегетарианскому питанию. В одном из докладов хлеб был назван опасным продуктом. Когда человек заглатывает куски белого хлеба, они, смешиваясь с желудочным соком, набухают, и начинается процесс закисления организма. Хлеб в желудке сравнивают с разбухшими комьями глины, которые тормозят процесс пищеварения, налипают на стенки кишечника, чем еще более затрудняют процесс.

По словам докладчика, белый хлеб – это мертвые клетки, образованные в результате рафинирования муки. Просто так его есть невозможно, очень легко подавиться, поэтому употребляют его с не менее вредными жирными продуктами или сладкими жидкостями. Мертвые клетки продукта не способны вырабатывать ферменты, дающие организму энергию. Напротив, они ее поглощают.

Российский врач-нейрохирург, академик Галина Шаталова в свое время писала, что о хлебе, который изготавливает современная промышленность. Для его долгого хранения и создания товарного вида уничтожены зародыш зерна, пять слоев оболочки, которые помогали процессу пищеварения, преобразовывая содержащийся в кишечнике крахмал.

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