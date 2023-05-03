Что такое маки и чем они отличаются от роллов

Японские маки или макидзуси — это рулетики с рисом, водорослями нори, морепродуктами и другими начинками.

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В России их называют роллами для удобства. Однако они являются именно маки, пишет Food.ru.

Хосомаки представляют собой маленькие роллы, которые делают из половины листа нори, риса, одного вида рыбы или овощей.

Футомаки похож на предыдущий вид, но это более крупные роллы, до двух сантиметров в диаметре.

Также они более сочные, так как в футомаки добавляют до двух видов начинки, в том числе варёных шпинат, кусочки рыбы, маринованные грибы шиитаке, хлопья тунца и другое.

Урамаки – это вид роллов, который очень популярен в России. Роллы как бы вывернуты наизнанку – рис находится на внешней стороне, а не под слоем нори.

Урамаки тоже делают с разными начинками, такими как лосось, мясо краба, консервированный тунец, авокадо и другими.

Темаки – это редкое для России блюдо. Ролл имеет коническую форму и скручен на манер шаурмы.