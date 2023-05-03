Как сделать творог в домашних условиях

Для вкусных сырников и запеканок непременно понадобится такой кисломолочный продукт, как творог. Как сделать домашний творог, используя минимум ингредиентов и зная несколько секретов, читайте в нашей статье.

Домашний творог: главный ингредиент – молоко

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На самом деле, приготовить творог в домашних условиях можно не только из молока, но и из кефира. Однако важно приобрести продукт высокого качества. Хозяйки рекомендуют делать домашний творог из молока деревенского, но можно брать и магазинное. Главное помнить: чем жирнее исходный продукт, тем жирнее будет и творог.

Для приготовления творога в домашних условиях берут и кефир. Если он просрочен, то использовать его можно только в тех рецептах, где подразумевается нагрев. В противном случае творог получится невкусным и может спровоцировать расстройство кишечника.

Не скупитесь на покупку кефира или молока хорошего качества. От этого зависит и то, каким будет домашний творог из простокваши, и сколько его получится.

Чтобы приготовить творог в домашних условиях, вам необходимо приобрести марлю. Стекающую в процессе сыворотку можно использовать для блинчиков.

Пять правил вкусного домашнего творога

Готовить творог можно как на водяной бане, так и в кастрюле. Выбор способа зависит только от вас.

Важно для нагревания молочных продуктов использовать посуду из алюминия или нержавеющей стали с толстым дном. В эмалированном ковше (или в кастрюле с таким покрытием) молоко и кефир могут пригореть.

Чем дольше стекает сыворотка, тем суше будет получившийся творог.

Чтобы домашний творог держал форму, положите его на несколько часов под гнет.

Домашний творог следует хранить в холодильнике и употребить в течение четырех дней после завершения всех этапов приготовления.

Приготовление творога «холодным способом»

Возьмите два литра коровьего молока – из этого количества получится около 400 граммов творога. Перелейте молоко в чистую посуду и оставьте в теплом месте скисать на один-три дня (время приготовления зависит от температуры в помещении). Перемешивать получившуюся простоквашу не нужно. Если процесс скисания нужно ускорить, добавьте в молоко пару столовых ложек сметаны или небольшой кусок хлеба из ржаной муки.

Мы не рекомендуем оставлять коровье молоко в холодильнике, так как продукт может стать горьким и приобрести неприятный запах.

Иногда при скисании может отделиться слой сметаны – скисших сливок. Его следует убрать.

Когда простокваша готова, пора делать творог – не откладывайте процесс. Если молоко перекиснет, появится неприятный запах. Такой продукт мы рекомендуем утилизировать и не употреблять в пищу.

Скисшее молоко по консистенции похоже на кисель или желе, вокруг которого образовалась мутная сыворотка. Загустевшую массу откиньте на дуршлаг, застеленный несколькими слоями марли. Дайте сыворотке стечь. Если вы хотите получить рассыпчатый творог из кислого молока, завяжите концы марли, сделав мешочек. Продукт оставьте подсыхать на несколько часов, чтобы сыворотка ушла полностью.

Этот рецепт творога из кефира также не подразумевает нагревание исходного продукта. Из одного литра кефира получится примерно 200 граммов творога. Рекомендуем приобрести продукт, расфасованный в пакеты, ведь пластиковая или стеклянная бутылка может лопнуть в процессе замораживания. Да, главный секрет этого творога – заморозка. Кефир оставляют в морозильной камере до тех пор, пока он не превратится в лед (если этого не произошло спустя 12 часов, к сожалению, продукт сложно назвать качественным). Затем разрежьте пакет. Лед выложите на дуршлаг и заверните в марлю. Замороженный продукт оставляем при комнатной температуре. Получившийся домашний творог из кефира можно сдобрить солью и приправами.

Приготовление домашнего творога «горячим способом»

Творог из молока и лимона готовится быстрее, так как сок способствует быстрому скисанию молока. Чтобы получить примерно 350 граммов творога вам понадобится один лимон и два литра молока. Влейте его в кастрюлю. При использовании непастеризованного коровьего молока необходимо довести продукт до кипения. Если продукт был куплен в магазине – просто прогрейте его. В горячее молоко тонкой струйкой влейте 60 миллилитров свежевыжатого лимонного сока. Перемешайте смесь. Как только вы заметите, что в кастрюле появились творожные сгустки и начала отделяться сыворотка, снимите кастрюлю с огня. Будущий творог откиньте на марлю и дайте сыворотке стечь.

Можно приготовить творог из молока в духовке. Для этого скисшую при комнатной температуре простоквашу переливаем в жаропрочную посуду и ставим в холодную духовку. Включаем ее. Нагрев выставляем от 130 до 150 градусов. Молоко оставляем на час. Извлеченный по истечению времени полуфабрикат должен остыть полностью. Затем содержимое посуды откидывают на дуршлаг. Из трех литров молока получается 600-700 граммов творога.

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Рецепт приготовления домашнего творога из молока и кефира также прост. Разница лишь в том, что молоко необходимо довести до кипения и только потом влить кефир (соотношение продуктов один к одному). Массу следует перемешать и оставить до полного остывания. Затем творожная масса также отправляется на марлю.