Польза и вред фиников для организма

Когда хочется съесть что-нибудь сладкое, но есть опасения за фигуру, то в ход часто идут сухофрукты — к примеру, финики. Что необходимо знать для их правильного употребления? Об этом «Ленте.ру» рассказала нутрициолог, эксперт петербургского Музея здоровья Лана Наумова.

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Полезные свойства фиников были очевидны людям еще много веков назад — недаром даже в Коране этот плод упоминается целых 29 раз. В 1796 году финики стали известны и остальному миру: испанские исследователи привезли их в Калифорнию.

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В наше время самый распространенный сорт фиников называется «даглет нур», что переводится с алжирского диалекта арабского языка как «палец света». Эти сухофрукты употребляют в пищу в свежем, жареном и даже вареном виде, но в большинстве случаев перед употреблением финики сушат и вялят.

Пищевая ценность и состав фиников

«На 100 граммов сушеных фиников приходится 75 граммов углеводов, два грамма белков, 0,2 грамма жиров и примерно 274 килокалорий, — утверждает диетолог Лана Наумова. — Поэтому они такие сытные».

Плоды богаты витаминами — их в финиках более десяти разных видов: витамины группы В (В1, В2, В5, В6, В9), провитамины А, витамины D, K, С, РР. Эти биологически активные вещества благоприятно воздействуют на весь человеческий организм.

Также в этих сухофруктах содержится немалое количество минералов, таких как медь, железо, магний, цинк, кальций, калий и другие. Кроме того, селен, содержащийся в финиках, просто необходим для здоровья щитовидной железы. Наконец, финики — это хороший источник клетчатки, ее на 100 граммов продукта приходится более семи граммов, подытожила Лана Наумова.

Кроме того, в этих сладких плодах содержатся уникальные аминокислоты, утверждает нутрициолог. Например, комплекс из лейцина, изолейцина и валина. Они обеспечивают мышцы энергией, а также регулируют процессы биосинтеза белка и поддерживают иммунную систему.

Чем финики полезны для здоровья

Финики — это не только вкусный, сытный и насыщенный макронутриентами десерт, но и полезный продукт. Они способны позитивно воздействовать на все основные системы организма.

Польза фиников для сердечно-сосудистой системы

Регулярное употребление фиников снижает уровень «плохого» холестерина, уверена Лана Наумова.

Это, в свою очередь, защищает нас от различных заболеваний сердечной мышцы, — говорит она, —Кроме того, в финиках содержится много железа. Поэтому они будут хороши и в борьбе с анемией.

Польза фиников для пищеварительной системы

Благодаря тому, что в финиках много клетчатки, они обеспечивают слаженную работу желудочно-кишечного тракта, нормализуют перистальтику. Это снижает риск запоров и кишечных расстройств, помогает наладить стул. Клетчатка — отличная «подкормка» для микробиоты, от здоровья которой зависит работа многих систем в организме, поясняет нутрициолог.

Польза фиников для нервной системы

По словам Ланы Наумовой, финики способствуют оптимальной работе мозга, поскольку богаты калием и магнием. Без этих питательных веществ невозможно здоровье нервной системы.

Финики имеют свойство снижать активность бета-амилоидных белков, которые провоцируют появление бляшек в мозге. Кроме того, финиковые плоды снижают маркеры воспаления в крови и профилактируют возникновение таких опасных заболеваний, как болезнь Альцгеймера, — Лана Наумова, нутрициолог.

Польза фиников для иммунитета и общего состояния здоровья

Антиоксиданты, содержащиеся в финиках, обладают тонизирующими и общеукрепляющими свойствами. «Например, бета-каротин, которыми богаты финики, — очень важный защитник от преждевременного старения, — говорит Лана Наумова. — Эти сухофрукты также являются отличным источником триптофана, который отвечает за синтез гормонов радости».

Польза фиников в период беременности и лактации

Прекрасным десертом финики станут для женщин во время беременности и кормления грудью. Дело в том, что в этих сухофруктах содержится фолиевая кислота, которая необходима всем беременным в первом триместре.

«Употребление фиников на последних сроках беременности снижает необходимость искусственной стимуляции [родов], так как повышается выработка окситоцина, а шейка матки становится мягкой и эластичной», — объясняет Лана Наумова.

Финики можно употреблять и в период грудного вскармливания, но с осторожностью, чтобы не спровоцировать у малыша нарушения стула и аллергических реакций.

Вред и противопоказания

Как и любой другой продукт, в чрезмерном количестве финики будут не полезны, а вредны. Незнание меры и бесконтрольное употребление в пищу этих плодов может привести к негативным последствиям. Кроме того, никто не застрахован от внезапной аллергии.

Нельзя забывать, что финики — высококалорийный продукт, который обладает высоким гликемическим индексом. Это может быть опасно для людей с инсулинорезистентностью и диабетом, — Лана Наумова, нутрициолог.

Не стоит превышать суточную норму потребления, подчеркивает эксперт. Взрослому человеку, по ее словам, достаточно пяти-семи фиников в день.А чтобы уровень сахара в крови резко не поднимался из-за сладкого сухофрукта, лучше перенести употребление этого плода на десерт.

Также финики могут оказывать слабительное действие из-за того, что в них содержится клетчатка и масла, которые ускоряют перистальтику кишечника. По словам Наумовой, они достаточно долго перевариваются, поэтому могут вызывать вздутие и даже диарею.

Когда финики противопоказаны?

• При язве желудка

• При непереносимости фруктозы

• При заболеваниях почек, особенно мочекаменной болезни

А вот при избыточном весе или при сахарном диабете финики есть можно, но лучше с осторожностью следить за количеством. Ведь они очень калорийны и к тому же повышают уровень глюкозы в крови.

Кроме того, как советуют в Роспотребнадзоре, нельзя в одном приеме пищи смешивать цитрусовые и финики: употребление углеводной и кислой еды может спровоцировать расстройство желудка.

Аллергия на финики

У некоторых людей бывает аллергия на финики. «Она проявляется заложенностью носа, зудом, крапивницей, но иногда может вызывать и более тяжелые симптомы, такие как анафилактический шок. Кроме того, финиковые плоды способны переносить на себе пыльцу других растений, что навредит тем, кто страдает от поллиноза. Поэтому аллергикам нужно быть осторожными с употреблением этих плодов. А еще лучше сдать анализ на пищевые аллергены, чтобы быть уверенным наверняка», — отмечает нутрициолог.

10 фиников можно есть в день, согласно рекомендации Роспотребнадзора.

Как выбирать и хранить финики

«При выборе фиников обращайте внимание на их внешний вид и запах. Финики не должны пахнуть чем-то прокисшим. Качественные плоды обычно обладают матовым покрытием, но без какого-либо белого налета. Они не должны прилипать к рукам», — рассказывает Лана Наумова.

По ее словам, если сухофрукт блестит, то, скорее всего, его натерли парафином или жиром для красоты. Такие финики лучше не покупать. Кожура плода должна быть целой, без повреждений. Кроме того, следует обращать внимание на срок годности продукта, а также на целостность упаковки.

Хранить финики эксперт предлагает в прохладном и сухом месте в закрытой таре, куда не будут попадать прямые лучи солнца.

Финики в кулинарии

Чаще всего финики употребляю в виде самостоятельного десерта, предварительно удалив косточки. Этот продукт — настоящая находка для тех, кто сидит на диете или старается не употреблять сахар. Если же дневная калорийность позволяет, можно начинить финики орехами, марципаном, цукатами и даже сырами.

Добавлять в салаты, пловы, мясные блюда

Использовать для приготовления компотов, киселей, а иногда и спиртных напитков (к примеру, вина или пива)

Применять как ингредиент в составе гранолы и мюсли

Измельчать для добавления в муку

Использовать в выпечке

Глазировать

Применять для изготовления уксуса, специального меда и даже сахара Что еще можно делать с финиками?

Безусловно, пользы от фиников значительно больше, чем вреда: этот фрукт — и поставщик железа, и источник гормона радости, и регулятор работы пищеварительной системы, и прекрасный способ профилактики серьезных заболеваний нервной системы.