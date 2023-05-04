Что есть в жару, если пропал аппетит

В жару потребность тела в поддержании температуры снижается, из-за чего у многих людей пропадает аппетит. Но голодать нельзя, организму так или иначе нужна пища. Какими продуктами разнообразить рацион, если желания съесть полноценное блюдо из мяса и гарнира нет, рассказал в беседе с «ФедералПресс» диетолог Михаил Гинзбург .

«Если говорить о тенденции, из-за которой есть хочется меньше, можно ей помочь – определить круг продуктов, который является основой здорового питания для человека. В жару, во-первых, надо есть морскую рыбу – она хоть и жирная, но все же организмом воспринимается легче, чем мясо. Во-вторых, добавлять в приемы пищи грубые крупы – гречку, овсянку. Хлеб – ржано-пшеничные сорта (бородинский, например, или какой-нибудь фитнес-хлеб), цельнозерновые», – сказал врач. Когда не хочется тяжелой пищи, хороши овощи, фрукты, ягоды и зелень. Эта группа продуктов должна быть в рационе человека всегда – чем больше, тем лучше, добавил Гинзбург. Также хорошо насыщают кисломолочные продукты – ряженка, кефир, творог и дополнения в виде семечек, орехов. А из масел лучше отдавать предпочтение оливковому, можно добавлять в блюда немного льняного, а подсолнечное стоит употреблять поменьше. «В жаркую погоду хороши холодные супы – например, крупяной суп (гречка с кефиром). Еще хороши «болтушки» – мюсли, многозлаковые хлопья, залитые кисломолочным напитком, с ягодами», – поделился диетолог.