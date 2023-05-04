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Врач объяснила, почему надо опасаться редиса

Такой полезный продукт, как редис, можно есть не всем. Это связано с воздействием на организм соединений, присутствующих в продукте. Как рассказала "Газете.Ru" диетолог и терапевт Ольга Лушникова, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно в период обострения, следует исключить редис из рациона питания.

Врач объяснила, почему надо опасаться редиса
© Российская Газета

Дело в том, что в продукте присутствуют глюкозинолаты - соединения, которые при механическом воздействии, например, при жевании, разлагаются на изотиоцианаты.

"А изотиоцианаты могут вызвать раздражение слизистой оболочки ЖКТ, вызывая боли в животе, тошноту, рвоту и диарею", - предупредила врач.

Кроме того, в редисе высокое содержание летучих масел (сульфоксиды). Они могут спровоцировать гиперсекрецию желудочного сока и соляной кислоты, что может ухудшить состояние при язвенной болезни желудка.

Еще один побочный эффект от употребления насыщенного пищевыми волокнами редиса - повышенное газообразование, метеоризм, нарушение стула. Такие проявления усугубляют течение воспалительных заболеваний ЖКТ.

Стоит помнить, что редис не рекомендуется есть на голодный желудок. Оптимально сочетать продукт с маслом или сметаной. Это поможет уменьшить агрессивное воздействие на слизистую.

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