Врач объяснила, почему надо опасаться редиса
Такой полезный продукт, как редис, можно есть не всем. Это связано с воздействием на организм соединений, присутствующих в продукте. Как рассказала "Газете.Ru" диетолог и терапевт Ольга Лушникова, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно в период обострения, следует исключить редис из рациона питания.
Дело в том, что в продукте присутствуют глюкозинолаты - соединения, которые при механическом воздействии, например, при жевании, разлагаются на изотиоцианаты.
"А изотиоцианаты могут вызвать раздражение слизистой оболочки ЖКТ, вызывая боли в животе, тошноту, рвоту и диарею", - предупредила врач.
Кроме того, в редисе высокое содержание летучих масел (сульфоксиды). Они могут спровоцировать гиперсекрецию желудочного сока и соляной кислоты, что может ухудшить состояние при язвенной болезни желудка.
Еще один побочный эффект от употребления насыщенного пищевыми волокнами редиса - повышенное газообразование, метеоризм, нарушение стула. Такие проявления усугубляют течение воспалительных заболеваний ЖКТ.
Стоит помнить, что редис не рекомендуется есть на голодный желудок. Оптимально сочетать продукт с маслом или сметаной. Это поможет уменьшить агрессивное воздействие на слизистую.