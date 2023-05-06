Диетолог сообщила о пользе черники для пожилых людей

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева сообщила о пользе черники для пожилых людей. Об этом пишет «Москва 24».

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По ее словам, ягода понижает артериальное давление и благотворно влияет на зрение. «Она помогает предотвратить отслойку сетчатки, улучшает микроциркуляцию сосудов глазного дна и кровоток в самом глазном яблоке»,— подчеркнула она.

Специалист отметила, что в ягоде содержатся антиоксиданты, в том числе биофлавоноиды и антоцианы, оказывающие противовоспалительное действие. Кроме того, черника оказывает благотворное влияние на работу сердца и сосудов. «С ее помощью может быть отрегулировано как систолическое, так и диастолическое давление», — сказала врач.

Королева добавила, что черника также оказывает позитивное действие на работу головного мозга. Она посоветовала вводить ягоду в рацион, чтобы минимизировать процесс развития болезни Альцгеймера, Паркинсона и рассеянного склероза.