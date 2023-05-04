Диетолог рассказала, какой болгарский перец самый полезный
Кто-то любит красные болгарские перцы, кому-то нравятся желтые, оранжевые, зеленые. Чем полезен любимый овощ и зависит ли эта польза от цвета, "Российской газете" рассказала врач-терапевт, диетолог, заведующая Консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева.
"Болгарский перец - это овощ-чемпион по содержанию витамина С. В красном болгарском перце содержится 250-290 мг витамина С в 100 граммах. Для сравнения - в лимоне - 40 мг, в облепихе - 200-220 мг на 100 граммов продукта, - пояснила Екатерина Бурляева. - И поскольку этот витамин важен для иммунитета, перец - это тот продукт, который особенно хорошо есть при простудных заболеваниях, и в других случаях, когда мы хотим поддержать нашу иммунную систему".
Болгарские перцы разной окраски - красные, желтые, зеленые - имеют свои особенности по составу полезных веществ.
"Красному перцу его окраску придают каротиноиды, которые, как мы все знаем, благотворно влияют на зрение. При оценке состава питания у населения нашей страны мы, как правило, определяем недостаток каротиноидов, с чем может быть связано понижение зрения, - отметила доктор Бурляева. - Кроме того, овощи красного цвета, в том числе, и красный болгарский перец, богаты ликопином. Ликопин - это вещество, которое - есть научные данные - благотворно влияет на сосудистое русло, а еще защищает от образования онкологических клеток".
В желтом и зеленом перце меньше каротиноидов и практически нет ликопина. Но есть другие важные микроэлементы, как и в красном. Так, селен важен для красоты волос и крепости ногтей, хром - для поддержания работы нервной системе.
"Стоит отметить, что ликопин - это жирорастворимое вещество, он хорошо усваивается в продукте, который был подвергнут термической обработке, с добавлением масла. Следовательно, когда мы запекаем, тушим перец, ликопин остается активным и эффективным. Но витамин С при термической обработке частично разрушается, и его количество в продукте существенно понижается", - поясняет Екатерина Бурляева.
Поэтому хорошо есть перец и в сыром виде - так можно получить максимум витаминов и минералов, но и в приготовленном тоже: тушить, запекать, приготовить на гриле. Если запекать его в фольге или тушить под закрытой крышкой - удастся сохранить больше витамина С.
"Надо учесть, что перец в сыром виде, особенно, если есть его в больших количествах, может оказать послабляющее действие. В этом случае его можно приготовить. Содержание же ликопина в приготовленном перце остается тем же, что и в исходном сыром продукте", - отметила эксперт.
Наконец, еще одно большое достоинство любимого овоща - его низкая калорийность.
"У перца низкая энергетическая ценность - всего 20-30 ккал на 100 граммов. Это, безусловно, делает его наравне с другими овощами продуктом выбора для людей с избыточным весом и ожирением. Но, конечно, болгарский перец полезен всем. А детям его можно без опасений давать с трех лет", - заключила специалист.