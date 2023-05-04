Диетолог рассказала, какой болгарский перец самый полезный

"Болгарский перец - это овощ-чемпион по содержанию витамина С. В красном болгарском перце содержится 250-290 мг витамина С в 100 граммах. Для сравнения - в лимоне - 40 мг, в облепихе - 200-220 мг на 100 граммов продукта, - пояснила Екатерина Бурляева. - И поскольку этот витамин важен для иммунитета, перец - это тот продукт, который особенно хорошо есть при простудных заболеваниях, и в других случаях, когда мы хотим поддержать нашу иммунную систему".