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Врач объяснила опасность употребления азиатских супов в больших количествах для россиян

Любители азиатских супов могут столкнуться с воспалением или ожогом пищевода. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.

Врач объяснила опасность употребления азиатских супов в больших количествах для россиян
© Vse42.ru

В разговоре с представителями СМИ кандидат медицинских наук отметила, что азиатские супы не подходят большинству россиян, так как их система пищеварения может оказаться не приспособленной к острым блюдам, приготовленным с большим количеством специй. Злоупотребление такой едой грозит проблемами с ЖКТ. Об этом пишет радио Sputnik.

– Среднестатистический европеец без привычки никогда не переварит настоящий азиатский суп – жесточайшие перцы, приправы, своеобразные добавки. Такие "агрессивные" продукты могут вызывать воспаление или ожог пищевода, гастрит, энтерит, дуоденит, – объяснила российский эксперт.

Бережная добавила, что эти блюда содержат большое количество экстрактивных веществ, поэтому у людей с высоким уровнем мочевой кислоты такая пища может спровоцировать появление подагры. Кроме того, вариант аллергии тоже возможен, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Медик подчеркнула, что человеку полезна кухня того региона, где он родился. Ферментные системы жителей России больше приспособлены к таким супам, как борщ и щи.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что российский диетолог Татьяна Рыкалова рассказала о вреде крем-супов для здоровья.

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