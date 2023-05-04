Ученые назвали главную опасность для здоровья от приготовления еды дома

Исследователи Ирландского национального университета в Голуэе предупредили о том, что приготовление еды дома может быть опасно для здоровья. Об этом сообщает портал The Conversation.

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Дело в том, что в результате приготовления пищи образовываются крошечные твердые частицы PM2.5 размером от 0,001 до 2,5 микрометра (мкм). Они содержатся в выбросах промышленных предприятий, ТЭЦ, продуктах горения, выхлопах автомобилей и т.д. Их вдыхание может привести к развитию различных заболеваний, в том числе к астме и раку легких.

"Многие исследования показывают, что приготовление ужина, если вы что-то жарите, подвергает вас воздействию примерно в три раза большего количества твердых частиц, чем если бы вам пришлось гулять по загрязненной столице Индии", – отметили ученые.

Чтобы избежать такого пагубного воздействия, в доме необходимо установить качественную вытяжку.

«Использование вытяжки – один из наиболее эффективных способов уменьшить воздействие твердых частиц во время приготовления пищи. С вытяжкой воздействие PM2,5 на 90% меньше, чем без. Однако ее неправильное использование может нивелировать весь положительный эффект», – рассказали исследователи.