5 азиатских блюд, которые должен попробовать каждый

А готовятся они всего пару минут.

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Азиатская кухня давно завоевала множество сердец. Хотите разнообразить привычное меню? Попробуйте добавить пикантную нотку Азии в свой рацион.

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Сделать это совсем не сложно.

Соба с курицей и овощами

Это сочетание понравится абсолютно всем. А потребуются для него простые ингредиенты:

гречневая лапша — соба,

филе курицы,

болгарский перец,

лук,

морковь,

соевый соус,

соус терияки,

кунжутные семена.

Вы можете добавить любимые овощи — например, кабачки, стручковую фасоль или горошек. Не берите лишь томаты и водянистые овощи.

Итак, курицу нарежьте длинными ломтиками и обжарьте до золотистости, на ту же сковороду отправьте овощи, нашинкованные соломкой.

Подсолите, поперчите, добавьте паприку и потушите смесь около 10 минут, пока отваривается лапша.

Собу откиньте на дуршлаг, а затем перенесите в сковороду к овощам, влейте три столовые ложки соевого соуса и полторы ложки терияки, перемешайте и дайте потомиться еще пять мнут.

При подаче посыпьте семенами кунжута.

Рис с яйцом

Это универсальное, яркое и очень простое блюдо.

Ингредиенты:

50 г риса,

2 яйца,

2 зубчика чеснока,

100 г стручковой фасоли,

1 болгарский перец,

1 морковь,

3 ст.л. соевого соуса.

Нарезанные кубиком овощи обжарьте до мягкости, добавьте к ним готовый рис, перемешайте, влейте соевый соус и размешанное яйцо. Смешайте и дайте потомиться пару минут.

Тайское зеленое кари

Те, кто пробовал это блюдо, знают: оно настолько вкусное, что вызывает зависимость.

Ингредиенты:

400 мл кокосового молока;

250 г куриного филе;

100 г листьев кинзы;

50 г зеленой пасты карри;

соевый соус, рыбный соус;

зеленый лук, чеснок, имбирь.

Курицу обжарьте почти до готовности, добавьте специи и пасту карри, через минуту влейте кокосовое молоко, рыбный и соевый соус.

Перемешайте и тушите 20 минут на медленном огне, перед подачей посыпьте кинзу.

Гедза

Эти традиционные тайские пельмени придутся по вкусу даже тем, кто не слишком жалует традиционный для России вариант. На полках магазинах есть готовые гедза, которые достаточно обжарить или приготовить на пару. Выбирайте начинки по вкусу, а подавать гедза стоит с соевым или ореховым соусом.

Битые огурцы