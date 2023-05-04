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Нутрициолог предостерегла от покупки ранней клубники

Ягода может быть опасна для здоровья. Об этом «Газете.Ru» рассказала диетолог Антонина Музыченко.

«Сезон клубники в южных регионах России начинается не раньше конца мая — начала июня. Для созревания естественным путём ягоде необходимо 20–35 дней, солнце и тепло. Чтобы вырастить клубнику за неделю, производители не скупятся на удобрения. В результате получается ягода с высоким содержанием нитратов, которые в организме преобразуются в нитриты и влияют на состав крови и гемоглобин», — объяснила врач.

Покупать отечественную клубнику, как утверждает нутрициолог, стоит не раньше конца мая.

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