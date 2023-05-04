Исследование показало, что употребление арбузов способствует здоровью сердца

Добавление в диету арбуза способно оздоровить ее и улучшить состояние сердца. Об этом сообщает пресс-служба компании Wild Hive со ссылкой на исследование, опубликованное в Nutrients.

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В ходе исследования были проанализированы данные американского «Национального обследования состояния здоровья и питания» (NHANES). Выяснилось, что общее качество рациона было лучше у потребителей арбузов по сравнению с теми, кто не употреблял их. Так, дети и взрослые, потребляющие арбузы, съедали больше пищевых волокон, магния, калия, витамина С и витамина А, а также ликопина и других каротиноидов, в то время как они потребляли меньше добавленных сахаров и насыщенных жирных кислот.

Другое исследование, опубликованное в том же журнале, показало, что добавки с арбузным соком защищают здоровье сердечно-сосудистой системы во время гипергликемии. Это удалось выяснить в двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании, в ходе которого изучали влияние ежедневного приема арбузного сока в течение двух недель на биодоступность оксида азота и изменчивость сердечного ритма.

«Мы признаем, что, хотя размер выборки был небольшим (18 здоровых молодых мужчин и женщин), это исследование дополняет совокупность доказательств, подтверждающих пользу регулярного употребления арбуза для здоровья сердца. В дополнение к L-цитруллину и L-аргинину арбуз является источником антиоксидантов, витамина С и ликопина, которые могут помочь уменьшить окислительный стресс и поспособствовать профилактике сердечно-сосудистых заболеваний», — сообщают авторы.