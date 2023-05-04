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Восемь лучших здоровых закусок для похудения

Некоторые считают, что при похудении перекусывать вообще нельзя. Но это не так. Гораздо важнее, чтобы эти перекусы были полезными.

Восемь лучших здоровых закусок для похудения
© Ferra.ru

Если вы соблюдаете диету и хотите сбросить несколько килограммов, то обратите внимание на следующие закуски.

Фисташки. Одно исследование, в котором участвовали более 7 тысяч человек, показало, что те, кто ел более трёх порций орехов в неделю, имели более низкий уровень ожирения. Несмотря калорийность и высокое содержание жира, фисташки не приводят к прибавке в весе.

Нарезанный авокадо. Этот фрукт содержит много жира, но он полезен для сердца. А ещё в авокадо есть клетчатка, помогающая в похудении.

Арбуз. В нём 90% воды, поэтому вы сможете легко насытить свой организм жидкостью. Но белка или клетчатки в арбузе нет, поэтому сочетайте его с орехами или греческим йогуртом.

Греческий йогурт и ягоды. За счёт сочетания белка и клетчатки или жира можно максимально надолго насытиться.

Замороженные ягоды. Известно, что они особенно помогают поддерживать вес. Кроме того, ягоды улучшают состояние кишечника.

Сальса и перец. Это отличный способ добавить в рацион овощи, содержащие мало калорий.

Яйца. В их состав входят аминокислоты, которые нужны для роста и восстановления мышц. А чем больше у вас мышц, чем выше скорость обмена веществ. Это может способствовать снижению веса.

Жареный нут. В нём три вида питательных веществ: белок, клетчатка, медленно усваиваемые углеводы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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