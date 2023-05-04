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Названы самые частые ошибки при мариновании шашлыка

Журналисты «Ридуса» выяснили, какие ошибки чаще всего допускают россияне при мариновании шашлыка. Первая в списке — слишком слабые специи, из-за чего мясо кажется пресным. Специалисты рекомендуют слегка обжарить пряности на сухой сковородке, чтобы усилить их вкус. Кроме того, лучше не использовать специи, измельченные в фабричных условиях.

Названы самые частые ошибки при мариновании шашлыка
© Газета.Ru

Вторая ошибка — недостаточная продолжительность маринования. Мясо, по словам экспертов, должно полежать в маринаде минимум 30 минут, а лучше два-три часа. Чтобы шашлык лучше впитал специи и приправы, нужно нарезать его небольшими кусками.

Кроме того, вкус шашлыка портится из-за переизбытка соли. Уточняется, что она вытягивает влагу, поэтому мясо может получиться сухим и жестким. Лучше добавлять соль во время приготовления блюда или непосредственно на обеденном столе.

Еще одна ошибка — недостаточное количество маринада. Специалисты подчеркивают, что в независимости, какое мясо используется для шашлыка, оно в любом случае должно «купаться в маринаде».

Кроме того, порой подводят смелые кулинарные эксперименты. К примеру, некоторые специи оттеняют вкус мяса резким запахом или привкусом. Отмечается, что новый маринад лучше пробовать на небольшом количестве шашлыка, а большую часть оставить в привычном.

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