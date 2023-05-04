10 научно доказанных полезных свойств авокадо

Авокадо - это практически единственный фрукт, который содержит здоровые жиры. И вот какой эффект он оказывает на организм человека.

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Вы получите суточную дозу 20 витаминов, минералов и антиоксидантов. В исследовании 2013 года говорится, что качество диеты в целом лучше у тех, кто ест авокадо, по сравнению с теми, кто от него отказывается. Благодаря авокадо можно получить витамины С, Е, К, В6, рибофлавин, ниацин, фолиевую кислоту, пантотеновую кислоту, магний, калий, лютеин, бета-каротин, омега-3.

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Авокадо снижают риск развития метаболического синдрома. На это указывает исследование 2013 года, опубликованное в The Nutrition Journal. Шанс на развитие этого синдрома был на 50% ниже у людей, которые ели авокадо.

Авокадо регулируют кровяное давление и снижают вероятность развития болезней сердца. Всё дело в том, что в этом фрукте много калия и мало натрия, а подобная диета помогает компенсировать вредное воздействие натрия на давление.

Помощь в усвоении железа. Всё потому, что в авокадо содержится витамин С. В 50 г фрукта - 4% суточной нормы этого витамина.

Поддержание здоровья костей. В авокадо много витамина К, который делает кости здоровыми. Из одного целого авокадо вы можете получить около 42 микрограмма витамина К, то есть 35% дневной нормы.

Увеличение потребления клетчатки. В одной порции среднего авокадо - 3 г клетчатки. Благодаря этому вы можете защитить себя от ожирения, диабета 2 типа, болезней сердца.

Снижение риска ожирения. Согласно исследованию 2019 года, опубликованному в Nutrients, обычное потребление авокадо связано с более низкой распространённостью избыточного веса. Кроме того, у людей с нормальным весом, если они едят авокадо, со временем ослабляется прибавка веса.

Повышение уровня «хорошего» холестерина. И это подтверждают научные исследования.

Снижение риска развития диабета 2 типа. Благодаря клетчатке вы, съев авокадо, быстрее насытитесь. Также в авокадо присутствует здоровый жир, который тоже снижает вероятность развития диабета 2 типа и помогает контролировать вес.