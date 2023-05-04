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Терапевт Бурляева назвала отличия красного, желтого и зеленого болгарского перца

Болгарский перец давно перестал быть сезонным овощем. Более того, на прилавках российских магазинов можно найти красные, оранжевые, желтые, зеленые перцы. И хотя по форме они идентичны, между ними все-таки есть разница. Об этом «Российской газете» рассказала врач-диетолог Екатерина Бурляева.

Названы отличия красного, желтого и зеленого болгарского перца
© Слово и Дело

Общим свойством болгарских перцев является низкая калорийность: всего около 30 ккал на 100 г. продукта. Однако в плане содержания витамина С красные плоды оставляют позади не только своих желтых и зеленых собратьев, но и остальные овощи. В 100 граммах красного болгарского перца содержится ударная доза витамина С — 250-290 мг. Это в шесть раз больше, чем в лимоне или в три раза больше, чем в капусте брокколи. Также красный цвет перца сигнализирует о большом количестве каратиноидов, которые благотворно влияют на зрение.

Желтые и зеленые перцы такими запасами каротина похвастаться не могут, да и содержание витамина С в них в два раза ниже. Взамен они богаты селеном, при недостатке которого ухудшается состояние волос и начинают слоиться ногти. А также хромом, который необходим для стабильного функционирования нервной системы.

Также в болгарском перце содержится антиоксидант ликопин. В плодах красного цвета его больше, в желтых и зеленых — меньше.

Как отмечает Екатерина Бурляева, употреблять перцы можно как в приготовленном, так и в сыром виде. Главное помнить, что витамин С при тепловой обработке распадается, пусть и не полностью. Зато Ликопин сохраняется и после приготовления. Таким образом, свежие плоды будут несколько полезнее уже готовых, но если их запекать под закрытой крышкой, то разница будет не слишком велика.

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