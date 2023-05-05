Врач рассказала об опасных пищевых добавках

Многие пищевые добавки при постоянном употреблении могут быть опасны для организма. Об этом рассказала нутрициолог Анастасия Тодорова в интервью «Rostovgazeta.ru».

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Одной из них является пальмовое масло. Оно содержится в составе некоторых марок кондитерских изделий, мороженого и творога. Также опасной добавкой является аспартам. Его часто добавляют в «здоровые» продукты питания, рассказала специалист.