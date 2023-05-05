Врач рассказала об опасных пищевых добавках

Нутрициолог Тодорова рассказала об опасных пищевых добавках
Многие пищевые добавки при постоянном употреблении могут быть опасны для организма. Об этом рассказала нутрициолог Анастасия Тодорова в интервью «Rostovgazeta.ru».
Одной из них является пальмовое масло. Оно содержится в составе некоторых марок кондитерских изделий, мороженого и творога. Также опасной добавкой является аспартам. Его часто добавляют в «здоровые» продукты питания, рассказала специалист.
Кроме этого, обработанные сульфитами сухофрукты могут навредить здоровью. Свежие фрукты часто обрабатывают всевозможными консервантами для сохранения свежести и внешнего вида. Для продления срока годности в мясо добавляют опасные усилители вкуса и бензоат натрия Е211, предупредила Тодорова.